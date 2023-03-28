Прокуратура Франции проводит обыски в офисе Societe Generale и еще четырех банков

Французские власти проводят обыски в центральных офисах сразу пяти европейских банков, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. По данным Le Monde, речь идет о французских банках BNP Paribas, его дочерней компании Exane, Societe Generale, Natixis, а также британском HSBC.

Все они подозреваются в отмывании денег с целью уклонения от уплаты налогов, а некоторые — в уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Обыски, как сообщили в Национальной финансовой прокуратуре, связаны с жалобами, поданными на банки в конце 2021 года. А поводом для жалоб стало международное журналистское расследование от 2018 года, выявившее, что банки систематически помогали акционерам уклоняться от налогов на дивиденды. По данным СМИ, участвовавших в расследовании, сумма ущерба от этой преступной схемы может достигать €140 млрд.

В центре расследования оказалась практика уклонения от уплаты налогов с дивидендов иностранными акционерами французских компаний. По данным прокуратуры, владельцы акций, будь то мелкие инвесторы или крупные инвестфонды, передавали свои ценные бумаги банкам непосредственно перед датой сбора налогов, а позднее получали их от банков обратно. За эту услугу банки взимали комиссию с недобросовестных акционеров.

Кирилл Сарханянц