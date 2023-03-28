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В Ростове военного судят за государственную измену

В Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) поступило уголовное дело в отношении военнослужащего Ильи Трачука, обвиняемого в двух эпизодах незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну, и в государственной измене (п.д. ч.2 ст.283.1; ст.275 УК РФ). Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как сообщили "Ъ-Юг" в пресс-службе суда, 23-летний военный был задержан 1 апреля 2022 года. Где произошло задержание и в чем конкретно обвиняется Илья Трачук неизвестно — дело слушается в закрытом режиме. По данным источника "Ъ-Юг" в правоохранительных органах, выявили преступление и задержали подозреваемого сотрудники военной контрразведки.

Кристина Федичкина

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