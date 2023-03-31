«В министерстве финансов нет случайных людей»

В донском регионе Лилия Федотова работает с 2010 года — возглавляет областной минфин. Как человек команды приехала в Ростовскую область по приглашению главы региона Василия Голубева. В правительстве Дона Лилия Федотова единственная женщина — заместитель губернатора и, по ее словам, совершенно спокойно чувствует себя в таком окружении. Полушутя-полусерьезно Лилия Федотова называет себя «женщиной с мужским характером», аргументируя, что так указано в гороскопе для Близнецов, под знаком которых она родилась. Впрочем, в профессиональной деятельности Лилия Федотова опирается не на астрологические прогнозы, а на знания, опыт и интуицию, которая министра финансов Ростовской области еще ни разу не подводила.



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Business Guide: В конце минувшего года депутаты донского парламента приняли закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», проект которого вы представляли. Чем новый бюджет Ростовской области отличается от предыдущих?

Лилия Федотова: Структура и формат бюджета прежде всего определяются теми социальными и экономическими задачами, которые стоят перед государством. В предыдущие годы в условиях пандемии коронавирусной инфекции основной фокус был направлен на сохранение жизни и здоровья наших граждан. В первоочередном режиме обеспечивалась работа медицинских учреждений, создавался новый коечный фонд, финансирование на нужды здравоохранения в 2020-2021 годах увеличилось в два раза, были предусмотрены дополнительные выплаты гражданам, оставшимся без работы.

С учетом ограничительных мер на федеральном и областном уровне реализовывались специальные планы для поддержки экономики, бизнеса и малого предпринимательства, была снижена налоговая нагрузка для организаций и ИП, пострадавших отраслей, введены дополнительные льготы. Из областного бюджета были предоставлены субсидии малому и среднему бизнесу, автотранспортным перевозчикам.

Формирование бюджета 2023 года проходило в еще более жестких условиях геополитической напряженности и внешнего давления на экономику страны. Тем не менее мы запланировали необходимые средства как на выполнение всех социальных обязательств, реализацию национальных проектов, так и существенно расширили повестку поддержки экономического роста. Увеличен объем инвестиций в различные секторы экономики, такие как промышленность, сельское хозяйство и транспорт. Ощутимо вырос объем бюджета развития — это расходы, связанные со строительством, реконструкцией и капремонтом.

Если говорить о цифрах, то бюджет 2023 года показывает серьезную динамику роста по сравнению с предыдущим годом. Общий объем расходов увеличился на 36 млрд руб., а собственные доходы впервые преодолели отметку в 200 млрд руб.

Это связано с инвестиционной политикой региона, работой системообразующих предприятий, поддержкой бизнеса, поскольку любые льготы и преференции работают на перспективу.

Одновременно были увеличены расходы по всем направлениям социально-экономического развития региона, областной бюджет традиционно остается в большей степени социальным: две трети расходов, или 195 млрд руб., будут направлены на соцсферу.

Кроме того, в бюджете текущего года можно выделить и отдельные новации. Например, введение универсального ежемесячного пособия в связи рождением и воспитанием ребенка, которое заменит ряд существующих выплат. Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) предусмотрены для 3,8 тыс. беременных женщин и более 130 тыс. детей.

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Еще одно новшество — с 1 января 2023 года предусмотрены ЕДВ для семей, имеющих детей до 18 лет с фенилкетонурией (редкая врожденная ошибка метаболизма аминокислот, — BG), на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Существенно вырос размер денежной компенсации на газификацию домовладения или квартиры отдельным категориям граждан: с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., также расширен перечень получателей данной поддержки.

Впервые для выпускников вузов, имеющих дипломы о высшем образовании с отличием, по решению губернатора Ростовской области предусмотрена поддержка в приобретении нового жилья: 257 млн руб. на три года.

Все эти меры направлены на укрепление экономической стабильности и социальной справедливости в нашем регионе.

BG: А каков бюджет развития на ближайшую трехлетку?

ЛФ: Как я уже сказала, мы серьезно нарастили его. На 2023 год объем такого бюджета составил порядка 82 млрд руб., а это на 23 млрд руб. больше, чем в 2022 году. В новом бюджете предусмотрено финансирование более 270 объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ, а также разработка проектной документации.

Треть всего объема расходов на развитие — дорожная инфраструктура. Речь, в частности, о финансировании таких крупных объектов, как “Западная хорда” и “Северный радиус” в составе Ростовского транспортного кольца (РТК), продолжение реконструкции автомобильной дороги по улице Вавилова в Ростове-на-Дону, строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовскую в Волгодонске.

BG: Какие действия вы предпримите для обеспечения сбалансированности бюджета?

ЛФ: Мы определили приоритетные направления расходования бюджетных средств и меры по увеличению доходной части бюджета. При необходимости будем принимать решения о перераспределении ресурсов для повышения эффективности их использования.

Активно используются такие меры поддержки, как инфраструктурные бюджетные кредиты, “казначейские кредиты” для обеспечения ликвидности бюджета. При этом бюджетная политика регулярно совершенствуется, рассматриваются перспективные способы обеспечения сбалансированности.

Недавно Президент России объявил о новых инструментах поддержки развития инфраструктуры и опережающего финансирования, предоставляемых Федеральным казначейством в форме бюджетных кредитов. Будем прорабатывать и их.

BG: Есть ли в новом бюджете статьи, предусматривающие поддержку бизнеса? Насколько существенной она будет?

ЛФ: Такие статьи есть, поскольку государственная поддержка бизнеса — один из приоритетов нашего правительства. Так, на господдержку малого и среднего бизнеса в ближайшие три года предусмотрено более 4 млрд руб. Только Ростовскому региональному агентству поддержки предпринимательства (АНО МФК “РРАПП”) предусмотрено свыше 1 млрд руб., в том числе на развитие программы микрофинансирования. На поддержку предпринимателей через центры “Мой бизнес” направим еще 270 млн руб. Продолжится развитие “Точек кипения”, молодежных инновационных центров, креативных индустрий. Будут субсидии социальным предпринимателям.

Кроме того, в бюджете предусмотрено предоставление льготных лизинговых услуг и докапитализация Регионального фонда развития промышленности (РФРП).

BG: В 2021 году общая сумма налоговых льгот для регионального бизнеса превысила 5,7 млрд руб. А каков объем поддержки был в 2022 году? Каким он будет в 2023-м?

ЛФ: Если говорить оценочно, то в прошлом году объем налоговых льгот представителям бизнеса составил порядка 5,8 млрд руб. Фактический объем предоставленной региональному бизнесу налоговой поддержки будет сформирован после подачи налоговых деклараций за 2022 год и проведения мероприятий налогового контроля. В 2023 году сумма налоговых льгот бизнесу прогнозируется на уровне 6 млрд руб.

BG: Насколько эффективна такая поддержка?

ЛФ: Действующие в Ростовской области льготы направлены на повышение инвестиционной привлекательности региона. В частности, налоговые льготы способствуют высвобождению у налогоплательщика средств, которые он может направить на расширение производства, создание дополнительных рабочих мест и сохранение имеющихся. Все это содействует стабильной работе донских предприятий, в перспективе является абсолютной прибавкой к бюджету и, как следствие, увеличивает налоговый потенциал региона.

Эффективность налоговых льгот определяется по итогам ежегодной оценки. Она проводится по таким направлениям, как целесообразность, результативность, востребованность и бюджетная эффективность. По результатам оценки, проведенной в 2022 году, в Ростовской области все налоговые льготы признаны эффективными. Это, в частности, льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет и др. Естественно, все льготы сохранены и на текущий год.

BG: Какую финансовую поддержку в регионе получают инвесторы?

ЛФ: Правительство региона старается оказывать инвесторам комплексную поддержку. Так, на субсидирование части затрат на подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям на 2023 год предусмотрели порядка 340 млн руб. Инвесторам, которые на территории нашей области реализуют промышленные проекты, будет субсидироваться часть затрат на уплату процентов по кредитам. В бюджете на это заложены 1 млрд 150 млн руб.

Кроме того, инвесторам также оказывается налоговая поддержка. В частности, льготы предоставляются компаниям, заключившим инвестиционные договоры с правительством Ростовской области, организациям, которые подписали концессионные соглашения о создании и эксплуатации в регионе трамвайной сети, предприятиям-резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) или подписавшим специальный инвестиционный контракт (СпИК), а также участникам региональных инвестпроектов.

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BG: Выше вы упомянули инфраструктурные бюджетные кредиты. О каком объеме средств и на какой срок идет речь? Какие масштабные проекты они помогут реализовать?

ЛФ: Областное правительство успешно защитило три инфраструктурных проекта. Два из них я уже называла — “Западная хорда” и “Северный радиус” — реализуются в рамках строительства Ростовского транспортного кольца (его общая протяженность после открытия всех участков составит 110 км, всего проект включает 12 автодорог, — BG). Третий инфраструктурный проект связан с коммунальной сферой. Это строительство в Ростове-на-Дону канализационного коллектора №62, запуск которого в эксплуатацию будет способствовать развитию территории старого аэропорта.

Общий объем средств в рамках инфраструктурного меню составит почти 26 млрд руб. на три года. Ставка по таким кредитам значительно ниже рыночной — 3% годовых.

BG: Проекты, о которых вы говорили, разрабатывались, когда экономическая ситуация в стране и геополитическая ситуация были принципиально иными. Однако в нынешних условиях есть риски, которые негативно могут сказаться на скорости реализации проектов, сроках возврата кредитов и, соответственно, на выполнении регионом взятых обязательств. Как нивелируете риски?

ЛФ: Действительно, в текущих условиях появляются новые риски. Например, такие, как удорожание материалов и комплектующих, нарушение логистических цепочек, срывы или существенное удлинение сроков поставок оборудования и материалов, отказ европейских партнеров от выполнения своих обязательств и т. д. Для нивелирования рисков рассматриваем такие варианты, как опережающее финансирование, приобретение стройматериалов, авансовые платежи за работы и услуги. Рассчитываем, что это позволит сохранить стоимость строительства на приемлемом уровне.

Кроме того, если у отечественных подрядчиков есть возможность досрочного завершения проекта, не в ущерб качеству, то мы оказываем таким компаниям всестороннюю поддержку. И знаете, там, где такое возможно, строители идут нам навстречу. Только в 2022 году правительство Ростовской области направило в федеральный центр три заявки на уточнение проектов в части приближения сроков их реализации. В текущем году такая работа продолжится.

BG: В 2022 году из-за санкций против России, закрытия европейских портов и перспективных западных рынков, донским экспортерам пришлось прорабатывать новые маршруты, выходить на рынки Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока. Какая финансовая поддержка оказывается компаниям, поставляющим свои товары за границу?

ЛФ: С такими компаниями в регионе активно работает АНО “Центр поддержки экспорта” (ЦПЭ), которому в 2023 и 2024 годах будут направляться из областного бюджета субсидии — по 50 млн руб. Они позволят центру оказывать донским экспортерам — субъектам МСП — необходимые им услуги. Так, планируется организация бизнес-миссий, приемов иностранных делегаций, создание на международных выставках коллективных стендов, позволяющих наглядно представить потенциальным зарубежным партнерам экспортный потенциал Ростовской области,

Кроме того, в планах — обучение представителей компаний основам экспортной деятельности. Специалисты “Центра поддержки экспорта” также будут помогать в продвижении товаров донских производителей на специализированных международных маркетплейсах.

BG: Выше вы говорили о том, что регион привлекает федеральные средства, в частности, для решения социальных задач. Насколько активно Ростовская область пользуется финансовой поддержкой центра?

ЛФ: Не секрет, что областное правительство тесно взаимодействует с федеральными министерствами и ведомствами, заключает с ними соглашения на предоставление региону трансфертов из федерального бюджета. Общий объем средств, предоставленных из федерального бюджета в 2022 году составил порядка 94 млрд руб., в 2023 году запланировано более 73 млрд руб. Это как нецелевые трансферты, так и целевые средства на реализацию проектов и проведение мероприятий по различным направлениям.

Речь, в частности, о трансфертах на создание новых мест в школах и детских садах, на модернизацию первичного звена здравоохранения (капремонты зданий, приобретение оборудования), строительство новых медицинских и коммунальных объектов, ремонт и строительство дорог, поддержку сельского хозяйства.

По правилам предоставления таких трансфертов в бюджете региона уже должны быть предусмотрены средства на реализацию указанных проектов, с учетом необходимого уровня софинансирования. Деньги из федерального бюджета приходят по мере реализации проектов. Так, по итогам 2022 года, объем целевых средств из федерального бюджета увеличился почти втрое, по сравнению с 2019 годом.

В минувшем году, по решению Правительства РФ, Дон обеспечивал поддержку гражданам, вынужденно покинувшим Украину: более 3,5 млн ее жителей пересекли в 2022 году границу с Ростовской областью. Помощь включала размещение и питание людей, предоставление им социальных выплат. Большая часть средств на эти цели нам была предоставлена из резервного фонда Правительства России.

Сейчас, помимо федеральных трансфертов, взаимодействие региона с центром осуществляется в рамках развития инфраструктурного меню. Это не только соответствующие бюджетные кредиты, о которых я говорила выше, но и кредиты Фонда развития территорий для предприятий ЖКХ.

Большие ожидания мы связываем с транспортными проектами в двух крупнейших городах области — Ростове-на-Дону и Таганроге. Привлечение значительной части средств планируется при участии Государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ” за счет Фонда национального благосостояния. В реализации транспортных проектов также участвует и бизнес — в рамках заключенных с областью концессионных соглашений.

BG: Отличительной особенностью Ростовской области является взвешенная долговая политика. Каков сейчас госдолг региона? Насколько сильно его размер влияет на получение федеральной поддержки?

ЛФ: По итогам 2022 года объем государственного долга составил 38,1 млрд руб. Такой долг является комфортным для областного бюджета, поскольку составляет менее 20% собственных доходов региона. Предельный уровень долговой нагрузки по бюджетному законодательству — 100% собственных доходов. И в таком случае это уже риск. У нас же, повторяю, всего 20%.

Так что согласно оценке долговой устойчивости субъектов РФ, которую проводит Минфин России, Ростовская область относится к регионам с высоким уровнем долговой устойчивости.

Поскольку уровень долговой нагрузки у нас невысокий, то наш регион не ограничен в получении федеральных средств, как в форме бюджетных кредитов, так и виде безвозмездных поступлений.

BG: Какие качества помогают вам в работе? Например, целеустремленность, скрупулезность, аккуратность?

ЛФ: Целеустремленность? Навряд ли. Знаете, всего в финансовой системе я проработала 44 года. Из них 13 лет — в налоговой службе, 12 — в должности заместителя губернатора-министра финансов Ростовской области. Я занимала руководящие должности, но никогда не стремилась к этому. У меня не было цели делать карьеру. Просто все само как-то так складывалось.

Скрупулезность и аккуратность? Пожалуй… А еще усидчивость и сильное желание обязательно во всем разобраться. В решении той или иной проблемы дохожу до мелочей, погружаюсь непосредственно до истоков возникновения тех или иных вопросов, потому что, по большому счету, мы, все сотрудники минфина, работаем с деньгами наших налогоплательщиков. Отсюда и еще одно качество — бережливость, бережное отношение к ресурсам, денежным и человеческим. Конечно же, чтобы эффективно с этим работать, надо хорошо знать налоговое, бюджетное и трудовое законодательство, массу нормативных документов и подзаконных актов, отслеживать изменения.

С другой стороны, знания важны, но серьезную роль играет интуиция. И она ни разу за 44 года работы меня не подводила.

BG: Насколько большой в министерстве финансов коллектив? Со всеми получается у вас находить общий язык? Часто приходится быть жестким руководителем?

ЛФ: Настоящий руководитель проявляет жесткость только в принципиальных вопросах. Например, когда речь о безответственном отношении подчиненного к своей работе, о нарушении законодательства, профессиональной этики и так далее. Во всех других случаях можно быть требовательной, но не грубой. Это если говорить в общем.

Что касается нашего министерства, то, знаете, мне повезло с сотрудниками. У нас работает 199 человек: 37 мужчин и 162 женщины. Средний возраст работников — 40 лет. Руководящий состав чуть постарше — 44 года. Все с высшим образованием. И все — профессионалы с большим опытом и хорошим багажом знаний. Есть среди них и “ветераны”: 19 человек трудятся здесь более 20 лет. У нас сложно работать. Большой груз ответственности и объем знаний, который надо периодически обновлять. Случайные люди здесь не задерживаются. Да, в минфине Ростовской области и нет случайных людей.

К своим сотрудникам мы бережно относимся. Достаточно сказать, что специалисты, которые приходят сюда на временные должности (замещать тех, кто в декрете), так и остаются в нашем коллективе. У нас вообще была уникальная история. Одна женщина перемещалась между подразделениями (приходила на декретные должности) более 20 лет. И она, я считаю, самый опытный специалист, потому что прошла разные участки, разные отделы, училась всему, чем занимается минфин. И так — до выхода на заслуженный отдых.

И мы все друг у друга учимся. Я передаю более молодым сотрудникам собственные знания и опыт, по принципу «делай, как я и лучше меня». Они же более подкованы в технических вопросах, во всем, что касается информационных технологий, цифровизации. И я не стесняюсь спрашивать у них, если что-то не получается.

Сейчас набирает популярность концепция “мягкой силы”. Мол, самое время думать о том, как сделать жизнь в нашем обществе богаче, спокойнее, чище, красивее и здоровее. По мне же, “мягкая сила” — это когда ты добиваешься от сотрудника результатов путем обсуждения того или иного вопроса, проблемы. Причем он сам даст предложения по их решению.

BG: Вы говорили об умении планировать. Разделяете ли мнение, что для того, чтобы оставаться эффективным и не выгорать, надо уметь планировать не только работу, но и отдых?

ЛФ: Такое мнение я разделяю. Отдых стараюсь планировать. А как иначе? У меня семья: муж, двое детей, пятеро внуков. Все они живут, как сейчас модно говорить, “в удаленном доступе”, и мы обязательно должны видеться, проводить вместе время. Понятно, что здесь, в Ростове-на-Дону, я постоянно думаю о своей семье, забочусь о близких, пусть и на расстоянии. Однако я все знаю об их проблемах, всегда в курсе, что происходит, помогаю решать вопросы.

Для меня работа — понятие круглосуточное. Но даже в таком жестком графике, с перерывами на сон и иногда на спорт, я нахожу время для семьи.

Беседовал Владимир Андреев