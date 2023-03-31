Дамы выбирают кредиторов

По данным Министерства экономического развития РФ, среди собственников и руководителей предприятий крупного и среднего бизнеса доля женщин составляет почти 30%, в малом бизнесе — порядка 40%. Похожая статистика и у Федеральной налоговой службы: по ее информации, несмотря на объективные трудности и экономические потрясения, связанные с пандемийными и санкционными ограничениями, показатель стабилен (в 2021 году ФНС отмечала долю женского предпринимательства в стране на уровне 40,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Южном федеральном округе доля «женского» бизнеса составляет около 41% от общего круга работающих здесь компаний, предприятий и фирм

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Южном федеральном округе доля «женского» бизнеса составляет около 41% от общего круга работающих здесь компаний, предприятий и фирм

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом индекс женской предпринимательской активности, который с 2015 года измеряет Аналитический центр НАФИ, даже вырос с 69,8 процентного пункта (п.п.) в 2022 году до 73,7 п.п. в 2023-м. То есть среди женщин растет число желающих открыть свое дело. Аналитики такой рост связывают с развитием в стране информационных технологий, совершенствованием цифровых и финансовых сервисов.

Юг в общероссийском тренде. Так, в регионах Южного федерального округа (ЮФО) в среднем доля «женского» бизнеса составляет около 41% от общего круга компаний, предприятий и фирм. Больше всего — на Кубани (42%) и в Ростовской области (40%).

Так, по данным Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства (МКК РМФ ПП), в 2022 году 62% его клиентов составляли женщины. «За минувший год их число увеличилось на 11%, по сравнению с 2021 годом», — уточнила генеральный директор фонда Евгения Благинина. В Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») BG сообщили, что в прошлом году более 90% слушателей различных образовательных программ и курсов составляли женщины. По целому ряду направлений бизнеса (торговля, медицина, образование, социальная сфера) женщины являются инициаторами проектов и получателями льготных кредитов и займов.

С тем, что женщины все активнее вовлекаются в бизнес, согласились и представители финансового сектора. Так, по словам заместителя председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирины Ткаченко, анализ структуры клиентского портфеля показал, что 36% предприятий региона развивают или возглавляют женщины. «Они реже мужчин идут на риск и чаще выбирают традиционные бизнес-модели, — заметила госпожа Ткаченко. — У женщин реже бывают корректировки проектов и сложности с их реализацией».

Эксперт добавила, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (ЮФО и СКФО) среди женщин-представителей МСП более 90% — это самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые развивают собственное дело в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, туризм, общественное питание, легкая промышленность и социальное предпринимательство. «Средний возраст открытия женского бизнеса в этих округах — 27 лет и 35. У многих одно или несколько высших образований, есть опыт работы по найму в крупных компаниях или в небольших фирмах, участие в бизнес-проектах», — рассказала Ирина Ткаченко.

Начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка «Центр-инвест» Ольга Соленая подчеркнула, что женщины взвешенно подходят к выбору банка–партнера и максимально ответственно — к кредитованию. «В 2022 году “Центр-инвест” внедрил новый вид оценки бизнеса через ESG-рейтингование клиентов при оформлении кредита, — пояснила госпожа Соленая. — Женские бизнес-проекты, по сравнению с мужскими, показывают высокую долю ответственности по всем направлениям — экологическому, социальному и корпоративному. Так, доля проектов с рейтингом А (Наивысшая оценка) у женщин выше на 44% , а доля проектов с рейтингом B (Очень высокая оценка) — на 60%».

По мнению Евгении Благининой, «женский» подход к бизнесу определяется, в том числе, и разницей в психологии полов. «Опыт показывает, что женщины относятся к очередному бизнес-проекту, как к собственному ребенку и, как правило, доводят начатое до конца, — уверена эксперт. — Качества, присущие женщинам, позволяют им легче вести предпринимательскую деятельность. В отличие от мужчин, которые не уделяют внимание мелочам, а для скорейшего получения прибыли с легкостью могут менять одно дело на другое. А еще женщины более креативны. Это позволяет им быстро адаптироваться к изменениям и выбрать дело, которое будет приносить и удовольствие, и прибыль, и блага людям».

Автор бизнес-премии «Женщина-Лидер», глава комитета по развитию женского предпринимательства Ростовского регионального отделения «Опора России» Ирина Даньшина отметила, что сегодня в бизнесе исключительно «женских» или «мужских» сфер нет, однако есть сферы, в которых женщин гораздо больше, чем мужчин. «Есть достаточно успешные женщины — руководители строительных компаний, заводов и производств, женщины-фермеры и т. д., — уточнила эксперт. — Но если говорить о процентном соотношении в разрезе МСП, то больше увидим жен-

щин-предпринимателей в образовании, торговле, туризме, легкой промышленности (эта отрасль, на мой взгляд, переживает в России подъем), консалтинг, индустрия красоты и сопутствующие производства».

«Женские» кредиты не у всех

BG опросил представителей большинства работающих на юге банков — местных, федеральных и с иностранным участием. В итоге выяснил, что в большинстве из них нет специальных программ для финансирования «женского» бизнеса, несмотря на существующий от предпринимательниц запрос на такие продукты. В 90% банков вообще отказались от комментариев под предлогом, что в работе с клиентами они руководствуются принципом равных возможностей для всех — не делают гендерных различий. «Мы убеждены, что уникальность каждого управленца зависит от его личностных и профессиональных качеств. Поэтому у нас нет стереотипов в отношении руководителя-женщины или руководителя-мужчины, — ответила, в частности, директор территориального офиса “Росбанка” в Ростове-на-Дону Олеся Алферова. — Мы считаем, что главное в бизнесе — умение выстроить эффективную работу с командой и достигать поставленных целей. Такой подход лежит в основе системы корпоративного управления банка и его продуктовых предложений».

При этом сразу в двух крупных банках региона BG рассказали о возможностях поддержки «женских» проектов. Так, Сбер, по словам Ирины Ткаченко, комплексно поддерживает женщин, которые только планируют открыть свой бизнес, делают первые шаги в предпринимательстве, расширяют производственные мощности или выходят на новые рынки. Кроме того, банк инициирует и принимает участие в проектах по поддержке женского предпринимательства. «Это часть большой ESG-стратегии Сбера, предполагающей интеграцию социальной, экологической и управленческой ответственности во все сферы деятельности банка», — подчеркнула госпожа Ткаченко.

Гендиректор «ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани» Татьяна Беркунова рассказала, что им для раскрутки производства требовалась серьезная закупка сырья, для производства импортозамещающей продукции. «Мы обратились в несколько банков. Решение в Сбере приняли намного быстрее, чем в других банках, — поделилась топ-менеджер. — Деньги на счет мы получили в течение двух недель. Это позволило нам произвести закупки и вывести производство на необходимый уровень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению финансовых экспертов, женщины взвешенно подходят к выбору банка– партнера и максимально ответственно — к кредитованию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По мнению финансовых экспертов, женщины взвешенно подходят к выбору банка– партнера и максимально ответственно — к кредитованию

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Собственная программа поддержки предпринимательниц действует и в «Центр-инвесте». Мало того, более десяти лет назад он оказался единственным в стране банком, который запустил бизнес-кредит для женщин и сейчас предлагает его на таких условиях: ставка — от 12% годовых, сумма — от 50 тыс. руб., срок — до пяти лет. «У нас создана программа, нацеленная на поддержку женщин в бизнесе, которая включает три компонента: льготное кредитование, консалтинг и нетворкинг, — объяснила Ольга Соленая. — В текущем году условия программы расширены. Помимо льготного финансирования, наши клиентки могут воспользоваться льготной ставкой по эквайрингу 0,99%. Кроме того, в преддверии 8 марта, для них было бесплатное расчетно-кассовое обслуживание (РКО). За минувшие десять лет банк профинансировал более 1,5 тыс. женских проектов. Ежегодно мы собираем женщин из разных сфер бизнеса для знакомства, обмена опытом, создания интересных коллабораций. Такие встречи не только мотивируют участниц, но и помогают им получать необходимую поддержку, знакомиться с новыми сервисами».

Госпожа Соленая добавила, что у банка есть и спецусловия для социальных бизнес-проектов (их инициаторами, как правило, являются женщины). «Социальный» кредит банк выдает на срок от трех до пяти лет субъектам МСП, ведущим деятельность в одном из направлений: образование (частные школы, детсады, развивающие центры и т. д.), здоровье и здоровый образ жизни (стоматологии, частные клиники, фитнес-центры, центры реабилитации, производство продукции для людей с ограниченными возможностями и др.), возрождение культурных и исторических традиций, развитие внутреннего туризма (через позиционирование региона), экологии (производство и реализация экологически чистых продуктов и материалов, приборов и технологий, переработка отходов, производство продукции из вторсырья и т. п.). В зависимости от сроков погашения, процентная ставка по такому кредиту составляет от 12% до 13,5%.

Как рассказала гендиректор ООО «МедиСкин» Ирина Махно, благодаря банку им удалось купить собственное помещение в особняке XIX века. «До этого шесть лет я дважды подавала заявки на коммерческую ипотеку, но сумма одобрения не дотягивала до необходимой, — пояснила госпожа Махно. — При поддержке банка нам удалось сберечь внутренний облик здания при ремонте: лепнину в учебном классе, паркет, деревянные панели буазери и кессоны на потолках».

Возможности фондов и грантов

Другой вариант финансирования женского бизнеса — средства фондов. Речь, в частности, о льготных микрозаймах на предпринимательские цели. Так, Евгения Благинина рассказа BG, что по состоянию на 1 марта 2023 года 50,33% от общего портфеля Фонда (а это около 95 млн руб.) выдано предпринимательницам. «Сегодня представительница, например, производства и/или креативных индустрий может в рамках продукта “Начинающий предприниматель” получить льготный заем по ставке от 1% до 5% годовых, — уточнила госпожа Благинина. — Сумма такого займа составляет от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., максимальный срок — до трех лет. Также женщина-предприниматель (из любой отрасли) может направить заявку на получение микрозайма на сумму от 1 млн руб. до 5 млн руб. по ставке от 7,5% до 8,5% годовых, сроком до трех лет. Для получения займа необходим залог (движимое и/или недвижимое имущество), поручительство бенефициаров бизнеса и/или третьих лиц. В случае нехватки объекта залога, (предпринимательница) может привлечь поручительства Гарантийного фонда Ростовской области (до 70% от общей суммы). Кстати, при займе до 300 тыс. руб. под 1% годовых залог не требуется. Всего в нашей линейке микрозаймов — семь различных продуктов».

Поскольку на юге более 90% социальных проектов инициируют и развивают женщины, то для них также есть возможности льготного финансирования. В частности, в Ростовской области с 2021 года социальные предприниматели (СП) могут воспользоваться льготным микрофинансированием. Такое предложение есть в линейке АНО МФК «РРАПП». Продукт так и называется — «Социальный». По информации на сайте агентства, СП могут получить до 5 млн руб. на срок до трех лет, по ставке от 4,5% годовых. Но необходим залог или поручительство регионального Гарантийного фонда. При поручительстве третьих лиц ставка составляет 9% годовых. Кроме того, социальные предприниматели могут получить бесплатную поддержку по таким направлениям, как подготовка документов «под ключ» для включения в соответствующий реестр, подготовка пакета документов на грант, написание бизнес-плана, получение электронной цифровой подписи, консультации специалистов по актуальным вопросам бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опрошенные BG эксперты отметили такое качество женщин как креативность, позволяющее им выбрать дело, которое будет приносить и удовольствие, и прибыль, и блага людям

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Опрошенные BG эксперты отметили такое качество женщин как креативность, позволяющее им выбрать дело, которое будет приносить и удовольствие, и прибыль, и блага людям

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кстати, государственные гранты — это еще одна возможность льготного получения средств на развитие «женского» бизнеса. «Женщины активно привлекают гранты на проработку своих технологических проектов, — уверена Инна Шенгоф, директор АНО “ФИРОН”. — Такие проекты относятся к высокорисковым. Бизнес, основанный на высоких технологиях, сложный, отличается от обычного тем, что длительный период приходится на НИОКР: нет продукта, выручки, но есть существенные затраты на разработку. И на этот период предприятию нужна поддержка. Предприниматели привлекают гранты федеральных институтов развития (Фонд содействия инновациям, “Сколково” и др.), поскольку на таком этапе венчурные и частные инвесторы в проекты не вкладываются. В прошлом году мы увидели, что выпускники наших программ привлекли 79 млн руб. Из них 32 млн руб. (40%) привлекли женщины».

Иногда для того, чтобы получить грант, необходимо выполнить ряд условий. И дело не только в грамотном и правильном оформлении заявки, описании проекта, бизнес-плане, что само собой разумеется. Например, АНО МФК «РРАПП», при поддержке донского правительства и минэкономразвития Ростовской области, проводит на площадках центра «Мой бизнес» бесплатное обучение для социальных предпринимателей. «Обучение в (таком) акселераторе является необходимым шагом для того, чтобы предприниматель смог воспользоваться грантовой поддержкой в размере до 500 тыс. руб.», — пояснил министр экономического развития Дона Максим Папушенко. По итогам обучения проводится конкурс бизнес-проектов, лучшие из них получают финансирование. Грант предоставляется на условиях софинансирования будущих расходов (в размере не менее 25 % от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта).

В текущем году Минэкономразвития РФ анонсировал проект по развитию предпринимательства для женщин с детьми или в декретном отпуске. Как пояснила на сайте Министерства экономического развития РФ заместитель министра Татьяна Илюшникова, речь об обновленной программе «Мама-предприниматель», которая стартовала в 2013 году, и за это время в ней участвовали почти 7 тыс. женщин. «Такая программа получает новый старт, — подчеркнула спикер. — Мы зарегистрировали товарный знак программы, пересмотрели состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент, появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн-поддержки. Неизменным остается формат — серия тренингов и грант на реализацию планов для победительницы каждого регионального этапа».

Сейчас Министерство формирует партнерский пул программы, в том числе, в связи с прекращением деятельности в России одного из партнеров проекта. Идут переговоры с новыми компаниями. Когда определится состав партнеров, будет уточнен размер гранта, в разные годы он составлял от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

В регионах РФ программа пройдет с 1 мая по 1 октября 2023 года в центрах «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Куратором программы является первый вице-премьер Андрей Белоусов. В качестве партнеров и соорганизаторов выступают Корпорация МСП, фонд «Наше будущее» и «Союз женщин России».

Ученье — свет, развитие и деньги

Прозвучавшие выше слова «тренинг», «обучение», «акселератор» — это не только требование различных грантодателей и представителей экосистемы поддержки. Запрос на образовательные программы идет и от самих предпринимательниц, поскольку одна из проблем, с которой они сталкиваются по мере развития бизнеса, это недостаток знаний. А он мешает им и динамично развивать предприятия, и получать средства на развитие — льготные кредиты и займы, гранты.

По наблюдениям Евгении Благининой, в донском регионе женщины активно посещают обучающие мероприятия, которые проходят в муниципальном центре развития предпринимательства «Новый Ростов». «Там прошло 72% от общего количества аналогичных мероприятий, состоявшихся в регионе в 2022 году, — уточнила эксперт. — Женщины обращаются в МЦРП за имущественной, консультационной и образовательной поддержкой, за помощью в разработке бизнес-планов, регистрации товарных знаков и другими услугами, которые оказываются на безвозмездной основе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 60% случаев бизнес-показатели улучшились у действующих предпринимателей после того, как они поучаствовали в образовательных программах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 60% случаев бизнес-показатели улучшились у действующих предпринимателей после того, как они поучаствовали в образовательных программах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам Ольги Соленой, женщины составляют более 60% слушателей «Центра финансовой грамотности», который функционирует в «Центр-инвесте» почти 10 лет. При этом такие курсы повышения финансовых и предпринимательских компетенций могут посещать не только действующие предпринимательницы, но и начинающие, и даже те, кто только планирует заняться бизнесом. В последние годы число таких «вольных слушательниц» растет, многие из них затем становятся клиентами банка со своими стартапами, добавила госпожа Соленая.

Информационно-консультационной поддержкой «женского» бизнеса является и образовательный курс «Социальное предпринимательство», размещенный на платформе Сбера «БизнесКласс». Это программа для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. Ее цель — обеспечить доступ к бесплатному качественному бизнес-образованию в любой точке России, а также увеличить число предпринимателей с осознанным подходом к развитию бизнеса. С 2021 года в проекте принимает участие фонд «Сколково».

«У людей, которые занимаются социальным предпринимательством, в первую очередь появляется идея, потом уже — бизнес-план и финансирование, — пояснил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Найти свою бизнес-модель и помогает “БизнесКласс”. Из миллиона участников программы порядка 14 тысяч уже открыли свое дело. В 60% случаев у действующих предпринимателей улучшились бизнес-показатели после того, как они поучаствовали в программе. У нас более 3 млн активных клиентов (в России всего порядка 5 млн активных компаний), и нам критически важно, чтобы компании росли вместе с нами».

Гендиректор технологической группы Rocket Humans Анастасия Ускова сказала, что по статистике в России женщины составляют более 50% экономически активного населения. «Согласно различным опросам, 98% женщин в стране положительно относятся к перспективе создания собственного бизнеса, — добавила эксперт. — При этом доля женского бизнеса на общей предпринимательской карте РФ, по оценкам Минэкономразвития, не превышает 30% и сосредоточена, в основном, в социальной сфере, услугах и торговле. То есть, в целом, можно говорить о недостаточно реализованном потенциале женского предпринимательства. При этом в стране действуют система поддержки (предпринимательниц), образовательные курсы, упрощенный доступ к госзакупкам и аренде муниципальной собственности, льготные кредитные программы и прямые денежные гранты. Есть и специальные программы поддержки женского бизнеса. Просто, к сожалению, пока далеко не все его представители знают о том, насколько эффективны такие меры, пока (в стране и регионах), довольно мало информации об успешных женских проектах в различных отраслях экономики».

По мнению Анастасия Усковой, задача региональной власти, финансового сектора и институтов поддержки не только в том, чтобы создать условия для успешного развития женского бизнеса, но и в масштабировании каждого успешного опыта.

Иван Демидов