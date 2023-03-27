В Петербурге в 1,5 раза выросло число IT-компаний за год

Число IT-компаний в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза или на 56%. Это следует из данных вице-губернатора Станислава Казарина, написал он в своем Telegram-канале.

К концу января 2023 года в Петербурге было зарегистрировано 11 882 IT-компании.

«Хорошая динамика наблюдается также в регистрации ПО компаний из Северной столицы»,— отметил господин Казарин.

С января 2016 по январь 2022-го 472 компании из Петербурга зарегистрировали 1373 программных обеспечения. За год количество правообладателей и зарегистрированного ПО выросло до 634 и 1751 соответственно.

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