На Кубани производство вина за год увеличилось на 15%

На Кубани в 2022 году производство винодельческой продукции увеличилось на 15% по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщает Краснодарстат.

По итогам прошлого года в регионе произвели 23,2 млн декалитров вина. В настоящее время в крае функционируют 50 эногастрономических предприятий, из которых 30 специализируются на виноделии.

В июне текущего года на Кубани запустят туристический железнодорожный маршрут, который свяжет Москву, Тамань и Новороссийск. Пассажирам будут доступны экскурсии на шесть виноделен черноморского побережья и улиточную ферму.

Анастасия Донскова

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