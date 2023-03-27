Жизнь на Земле появилась из космоса

Два органических соединения, без которых не может обходиться живое, обнаружены в образцах с астероида Рюгу. Эта находка может считаться доказательством того, что ингредиенты, имевшие решающее значение для возникновения жизни на Земле, пришли из космоса миллиарды лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

Аппарат Японского космического агентства «Хаябуса-2» отобрал пробы с астероида Рюгу, вращающегося вокруг Солнца на расстоянии 250 млн километров от Земли, еще четыре года назад. Теперь в них обнаружены урацил и ниацин. Урацил — одна из четырех нуклеиновых кислот, без которых не может существовать РНК, а ниацин, или витамин B3, или никотиновая кислота,— жизненно важное для метаболизма живых организмов вещество.

Пробы с Рюгу доставлены на Землю в 2020 году при помощи герметической капсулы, которая совершила посадку в пустынной местности в Австралии.

Ученые давно задаются вопросом о происхождении жизни на Земле. Находка японских астрофизиков хорошо согласуется с теорией, которая сейчас принята за основную, что кометы, астероиды и метеориты, бомбардировавшие молодую Землю, несли с собой соединения, которые затем стали частью первых микробов, первых живых организмов.

Органические вещества уже обнаруживались в углеродных метеоритах, во множестве найденных на Земле. Но с ними возникала одна серьезная проблема: происхождение органики! Не была ли она занесена на космические тела уже после того, как они приземлились?

Теперь это сомнение отпадает. «Наш главный вывод таков,— говорит астрохимик Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо.— Урацил и ниацин — вещества, имеющие биологический смысл, действительно присутствовали или присутствуют во внеземной среде. Нет ничего удивительного в том, что они попали на Землю. Есть предположение, что они сыграли важную роль в том, как постепенно организовывалась жизнь на нашей планете. Они были на Рюгу, эти соединения! Мы прислали их на Землю в нетронутом виде!»

РНК (рибонуклеиновая кислота) обязательно имеет в своем составе урацил, без него она не строится. А без РНК невозможно деление клеток, то есть, просто говоря, жизнь невозможна: она играет жизненно важную роль в кодировании, регуляции и активности генов, зашифрованных в ДНК.

По материалам статьи Nature

Ольга Грибова