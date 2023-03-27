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Коммерсантъ FM
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Forbes: «Яндекс» откроет второй офис в Белграде

«Яндекс» намерен открыть второй офис в Белграде, в качестве потенциальной локации рассматривается комплекс «Белград на воде» на берегу реки Сава, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По их словам, открытие запланировано на осень-зиму.

Первый офис в Белграде «Яндекс» открыл летом 2022 года, он был рассчитан на 700 человек. По словам собеседников издания, к февралю 2023-го число сотрудников «Яндекса» в Сербии достигло 1500, из-за чего понадобилось расширить офис.

В «Яндексе» сказали, что «постоянно рассматривают различные варианты для своего расширения», но других подробностей не привели. По словам представителя компании, сейчас ее хаб в Белграде вмещает около 1000 человек.

Один из собеседников Forbes заявил, что «Яндекс» планирует превратить этот хаб в «основной европейский офис». По его словам, компания будет тестировать там работу бизнес-юнитов, включая такси, доставку и образование для дальнейшего масштабирования в странах Европы, когда это станет возможно.

В декабре 2022-го The Bell (признан Минюстом иностранным агентом) сообщало, что «Яндекс» переходит на гибридный формат работы. По данным источников издания, полностью удаленку в компании отменять не стали, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Подробности — в материале «Ъ FM» «''Яндекс'' включает гибридный режим».

Лаура Кеффер

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