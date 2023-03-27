Экспортеры российского зерна хотят сформировать собственный парк вагонов

Союз экспортеров зерна готовит консолидированную заявку на покупку подвижного состава в 2023–2025 годах, заявил «Интерфаксу» председатель правления союза Эдуард Зернин. Он рассказал, что дефицит вагонов, а также «серьезный рост транспортных тарифов» обсуждались на совещании экспортеров зерна в Минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По его словам, экспортеры отметили рост стоимости внутренних перевозок автотранспортом в среднем на 50%, а по железной дороге — в два раза. Господин Зернин добавил, что по вагонам некоторые трейдеры уже получили уведомление об очередном повышении ставок с 1 апреля.

Он утверждает, что вопрос с автоперевозками стоит менее остро, так как этот рынок «вполне конкурентный». «Но это касается только юга России, где короткое логистическое плечо позволяет обходиться практически без железнодорожных перевозок. В других регионах, где возможность автоперевозок до экспортных портов ограничена длиной логистического плеча, экспортеры вынуждены использовать железнодорожный транспорт, ставки на вагоны индексировались уже три раза»,— рассказал глава союза.

Как считает Эдуард Зернин, рост транспортных издержек отражается на снижении закупочной активности и ценах на зерно в регионах. «Это чревато тем, что аграрии не смогут продать экспортерам излишки урожая даже по сегодняшним ценам»,— пояснил он.

Как узнал «Ъ», «Росспецмаш» на фоне падения спроса на сельхозтехнику призывает правительство увеличить объем субсидирования ее поставок и отменить экспортную пошлину на зерно на пять лет, чтобы улучшить доходность аграриев. Сельхозпроизводители подтверждают снижение закупок машин. Они отмечают рост цен и ограниченность ассортимента российских заводов на фоне перспективных предложений из Китая, Турции и Индии.

Подробности — в материале «Ъ» «Машины вышли на защиту крестьян».

Лаура Кеффер