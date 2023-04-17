Сегодня день рождения у генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Елена Гагарина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет заместитель генерального директора информационного холдинга ФГУП ВГТРК, директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков:

— Дорогая Елена Юрьевна, сегодня особенно радостно сознавать, что Музеи Московского Кремля возглавляет директор с таким тонким художественным вкусом, безупречной профессиональной репутацией, государственным мышлением, глубоким знанием исторического контекста и ясным пониманием масштаба и значения музейной коллекции, которая столетиями называлась не иначе как сокровищница Кремля! Не могу отказать себе в удовольствии и не отметить, что этот редкий тип российского руководителя очень гармонично дополняется еще более редким типом русской женщины, которую всегда отличало особое достоинство, обаяние, ум, красота и характер. Поздравляя Вас с днем рождения, хочу пожелать, чтобы наконец сбылась ваша мечта и Музей обрел свой дом, свое новое выставочное пространство, где вы вместе со своим уникальным коллективом могли бы реализовывать свои грандиозные проекты. Время пришло! Христос воскресе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»