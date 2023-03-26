Песков назвал переговоры Путина и Си неожиданно затянувшимся мероприятием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что длительность неформальной встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не была запланирована. Переговоры двух лидеров, продлившиеся почти четыре с половиной часа, представитель Кремля назвал затянувшимися.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения»,— сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Сколько времени планировалось выделить на неформальную встречу господ Путина и Си, не уточняется.

Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с трехдневным визитом. Его неформальная встреча с Владимиром Путиным прошла в первый день. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию на Украине и мирный план Китая, однако детали переговоров неизвестны. Владимир Путин говорил, что обсуждения касались и «отвлеченных тем». На следующий день, 21 марта, прошли официальные переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых главы государств договорились об укреплении сотрудничества в ряде сфер.

О векторе российско-китайских отношений после визита Си Цзиньпина в Москву — в колонке Сергея Строканя «Не колонизация, а взаимозависимость».

Лусине Баласян