Все-таки это странно — XXI век на дворе, а тема женского равноправия в мужском мире все еще актуальна. По одному из недавних российских опросов среди управленцев, мужчины не хотят работать под началом женщин. По другому исследованию — женщинам реже предлагают высокооплачиваемые должности, чем мужчинам, причем это распространено по всему миру. А в компаниях и госорганах некоторых стран для сокращения полового дисбаланса вводят гендерные квоты. Приходится признать: мы по-прежнему, как и столетия назад, живем в патриархальном мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Между тем равноправие экономически выгодно. Как пишет Forbes, согласно отчету McKinsey Global Institute, «за счет продвижения гендерного равенства на государственном и частном уровнях к 2025 году можно увеличить глобальный ВВП на $12 трлн.» Осталось всего каких-то два года, так что эти цифры, скорее всего, останутся чисто гипотетическими.

Что нужно, чтобы пробить стеклянный потолок? Ясно, что этот невидимый барьер не разрушить сразу, как Берлинскую стену: тут важно накопление критической массы. И еще важны индивидуальные качества, характер, а он, как известно, во многом результат среды и воспитания. Героиня одного западного фильма, женщина низкой социальной ответственности, ставшая потом женой спикера в парламенте, говаривала: «Ты получаешь не то, что заслуживаешь, а то, что берешь». В психологическом плане считается, что мужчины настойчивее женщин. Поэтому они чаще идут и берут, а женщины сидят и ждут. Но, не все, к счастью. Как сказала одна топ-менеджер: руководитель — это характер, а не гендер.

В продвижении на пути к равенству, братству и счастью имеет значение и то, как женщины и мужчины строят нетворкинг. У женщин наработка полезных знакомств — слабое звено. А ведь именно «нужные люди» часто открывают новые возможности карьерного роста. Как говорил садовод-генетик Иван Мичурин, «мы не можем ждать милостей от природы, взять их — наша задача».

Елена Федотова, редактор Business Guide «Женщины в бизнесе»