Филармония отметит юбилей Рахманинова

30 апреля в Большом зале петербургской филармонии откроется музыкальный фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик», приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора. Организатор — петербургский государственный музыкальный театр имени Шаляпина (театр «Мюзик-Холл»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония»

Фото: театр «Мюзик-Холл» Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония»

Фото: театр «Мюзик-Холл»

Фестиваль проводится впервые. В этот вечер прозвучат Концерт №3 для фортепиано с оркестром, этюды-картины в оркестровке Респиги и Кононова. Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония» — коллектив музыкального театра. За дирижерским пультом — главный дирижер оркестра и художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Солист — заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский (фортепиано).

Елена Федотова