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Филармония отметит юбилей Рахманинова

Афиша

30 апреля в Большом зале петербургской филармонии откроется музыкальный фестиваль «Сергей Рахманинов. Последний романтик», приуроченный к 150-летию со дня рождения композитора. Организатор — петербургский государственный музыкальный театр имени Шаляпина (театр «Мюзик-Холл»).

Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония»

Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония»

Фото: театр «Мюзик-Холл»

Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония»

Фото: театр «Мюзик-Холл»

Фестиваль проводится впервые. В этот вечер прозвучат Концерт №3 для фортепиано с оркестром, этюды-картины в оркестровке Респиги и Кононова. Произведения исполнит симфонический оркестр «Северная симфония» — коллектив музыкального театра. За дирижерским пультом — главный дирижер оркестра и художественный руководитель театра Фабио Мастранджело. Солист — заслуженный артист Российской Федерации Борис Березовский (фортепиано).

Елена Федотова

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