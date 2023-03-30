Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фестиваль поддержит российских фермеров и виноделов

Рестораны

С 1 по 30 апреля пройдет XII Петербургский ресторанный фестиваль. В этот раз акцент сделан на российском виноделии и гастрономии.

В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма

В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма

Фото: Петербургский ресторанный фестиваль

В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма

Фото: Петербургский ресторанный фестиваль

Традиционно в рамках фестиваля будет представлено свыше ста гастрономических сетов, подготовленных специально для этого события, в разных ресторанах города. В меню сетов будут включены блюда из фермерских продуктов и отдельно подготовлено сопровождение из российских вин. Дегустационные сеты имеют две фиксированные цены.

В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма, прошедшего под эгидой Ростуризма во Владивостоке. Также в прошлом году петербургский фестиваль вошел в пятерку лучших гастрономических событий России — по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

Елена Федотова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...