Фестиваль поддержит российских фермеров и виноделов

С 1 по 30 апреля пройдет XII Петербургский ресторанный фестиваль. В этот раз акцент сделан на российском виноделии и гастрономии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма

Фото: Петербургский ресторанный фестиваль В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма

Фото: Петербургский ресторанный фестиваль

Традиционно в рамках фестиваля будет представлено свыше ста гастрономических сетов, подготовленных специально для этого события, в разных ресторанах города. В меню сетов будут включены блюда из фермерских продуктов и отдельно подготовлено сопровождение из российских вин. Дегустационные сеты имеют две фиксированные цены.

В 2022 году Петербургский ресторанный фестиваль занял первое место в категории «Лучшее гастрономическое событие России» на финальном этапе Всероссийского форума гастрономического туризма, прошедшего под эгидой Ростуризма во Владивостоке. Также в прошлом году петербургский фестиваль вошел в пятерку лучших гастрономических событий России — по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

Елена Федотова