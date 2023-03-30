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Сбавить цену на треть

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Продажи строящегося жилья стагнируют, и девелоперы ищут любые способы оживить этот процесс. Размеры скидок сегодня поражают воображение: нередко покупатель квартиры в строящемся доме может выбить дисконт до 30%. Таких цифр не припомнят и старожилы рынка, разве что в середине нулевых можно было встретить подобные предложения.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Разумеется, скидки не повсеместны, но даже девелоперы, работающие в элитном сегменте, рассуждают о том, что сегодня нередко можно встретить предложения со снижением от первоначальной цены на 15%. Как бы то ни было, скидка 10% сегодня является вполне ходовой, хотя еще пару лет назад застройщики как о чем-то нереальном говорили о дисконте в 5%, многие не давали и вовсе никаких скидок, а квартиры «разлетались» по максимальной цене.

Некоторые девелоперы критикуют своих коллег, сразу сбивающих цены на треть, предостерегая, что это неминуемо приведет к дисбалансу рынка. С другой стороны, сейчас уже очевидно, что цены вряд ли получится удержать на том высоком уровне, на котором они были год назад. И тут уже все зависит от финансовых возможностей девелопера: сможет ли он выжидать покупателей, готовых купить дом по максимальной цене, или ради пополнения оборотных средств готов расстаться с квартирой, предоставив скидку.

Выжидать, возможно, придется долго, никаких реальных сигналов к тому, что покупательная способность населения в ближайшее время поправится, нет. Рассчитывать на традиционную палочку-выручалочку строительной отрасли — дешевую ипотеку — также было бы слишком оптимистично. По крайней мере, в этом году размер ставок по кредитам на приобретение жилья в сторону уменьшения двигаться не станет, а только это в последние годы и было стимулом для рынка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь перед депутатами Госдумы в марте этого года, пообещал, что экономика полностью адаптируется к новым реалиям в 2024 году. Если прогноз чиновника сбудется, вероятно, строительный рынок снова оживится. Но в этом году даже оптимисты поворота к лучшему не ждут.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость»

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