В Словении арестованные по подозрению в шпионаже супруги оказались гражданами России

Арестованные в начале декабря 2022 года в Любляне супруги были гражданами России, сообщила The Guardian министр иностранных дел Словении Таня Файон. Утверждается, что супружеская пара под видом граждан Аргентины работала на российскую Службу внешней разведки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таня Файон

Фото: Johanna Geron / Reuters Таня Файон

Фото: Johanna Geron / Reuters

Мария Майер и Людвиг Гиш переехали в Словению с двумя маленькими детьми в 2017 году. Они рассказывали друзьям и соседям, что решили переехать в Европу из-за высокого уровня преступности в Аргентине. The Guardian отмечает, что Марии Майер удалось открыть в Любляне художественную онлайн-галерею, а Людвиг Гиш запустил IT-стартап. Соседи называли их обычной семейной парой, и часто слышали, как их дети говорили по-испански.

В декабре 2022 года в дом к Марии Майер и Людвигу Гишу пришли сотрудники правопорядка. Пара была арестована, а их детей забрала служба социальной опеки. Полицейские также провели обыск в принадлежавшем паре офисе. По словам источника The Guardian, знакомого со следствием, среди вещей была обнаружена «огромная» сумма наличных.

25 марта министр иностранных дел Словении заявила, что супруги на самом деле были гражданами России, а не Аргентины. «Подозреваемые являются сотрудниками службы иностранной разведки, которые использовали незаконно полученные иностранные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию»,— приводит издание слова представителя местной полиции Драго Менегалия.

Другой источник издания рассказал, что после ареста пары российская сторона «быстро согласилась с тем, что они были сотрудниками разведки». В настоящее время, по информации The Guardian, Москва и европейские страны ведут неофициальные переговоры о возможном обмене супругов на граждан Евросоюза, арестованных в России.