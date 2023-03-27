Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ак Барс» показал, кто тут «Адмирал»

Казанский клуб вышел в финал Восточной конференции

В шестом матче завершилась серия второго раунда play-off чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Казанцы одержали победу во Владивостоке со счетом 3:1 и выиграли серию — 4:2. В финале Восточной конференции они поспорят с «Авангардом», который в четырех матчах выбил из Кубка Гагарина «Металлург».

Два гола нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка (с шайбой) решили исход шестого матча и серии с «Адмиралом»

Два гола нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка (с шайбой) решили исход шестого матча и серии с «Адмиралом»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Два гола нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка (с шайбой) решили исход шестого матча и серии с «Адмиралом»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

То, что «Адмирал» затянул серию с лучшим клубом Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Ак Барсом» до шестого матча, уже было неожиданно. Владивостокцы доказали, что «Салават Юлаев» они одолели в первом раунде отнюдь не случайно. А после победы в Казани при общем счете 1:3 у них даже появился шанс перевести противостояние с трехкратным обладателем Кубка Гагарина в седьмую игру. Все-таки дома «Адмиралу» не только стены помогают, но и дополнительные преимущества, связанные с выездом его соперников на Дальний Восток,— смена часовых поясов вместе с длительным перелетом. Казалось, что моряки могут и умотать «Ак Барс», тем более что встреча на «Фетисов Арене» началась в десять утра по московскому времени, которое совпадает с казанским, а вышло наоборот.

В первом периоде команда Зинэтулы Билялетдинова просто размотала «Адмирал». Уже на третьей минуте Илья Сафонов благодаря удачному отскоку от борта вывалился на голкипера хозяев Никиту Серебрякова и вонзил шайбу в сетку. А вскоре Никита Дыняк с передачи Артема Галимова сделал счет 2:0 в пользу гостей, после чего главному тренеру владивостокцев Леониду Тамбиеву пришлось даже брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Больше до перерыва они не пропустили, но в этом была заслуга Серебрякова. Соотношение бросков в створ красноречиво свидетельствовало о подавляющем превосходстве гостей в первые 20 минут — 18:3.

Только во втором периоде «Адмирал» действительно пришел в себя. Правда, Дыняк успел забросить третью шайбу и оформить дубль. Нападающий четвертого звена закружил опекавшего его защитника Колби Уильямса, который даже потерял клюшку, и, пока канадец подбирал снаряд, кинул с острого угла. Хотя в том эпизоде и Серебряков, конечно, не выручил. К чести моряков, они не выключились из борьбы и быстро отквитали один гол после удаления Станислава Галиева. Николай Чебыкин, выполняя передачу на пятак, удачно попал в защитника «Ак Барса» Василия Токранова и забил рикошетом от него.

Потом был отрезок, когда хозяева могли использовать стихийное большинство, после того как без клюшки остался один из казанцев. Но те выстояли в формате «пять на четыре с половиной». Ближе к концу второй двадцатиминутки моряки затеяли потасовку, решив наказать Александра Радулова, который за воротами воткнулся в Серебрякова. А когда команды играли «четыре на четыре», в штрафной бокс отправился нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов. Однако «Адмирал» не воспользовался этой ситуацией.

Второй период так и завершился — 3:1 в пользу казанцев. У владивостокцев на продление серии вроде бы были еще 20 минут. И они пытались добавить энтузиазма, но, похоже, бензин в их баке уже закончился. К тому же хозяева ударились лбом об стену, которую выстроила команда Билялетдинова еще в средней зоне. А к воротам их даже на пушечный выстрел не подпускали. «Адмирал» бился головой в эти закрытые ворота, но эффект оказался нулевой. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов никакого давления не испытывал и отразил все 11 несложных бросков. Хозяева даже не смогли устроить в концовке дежурный штурм, выпустив шестого полевого игрока. Когда они сняли вратаря, это закончилось тем, что у них удалился Александр Горшков. Так что казанцы спокойно закрыли серию и прошли в финал Восточной конференции, где померятся силами с «Авангардом».

Отметим, что на Западе пока определился один финалист — это СКА, который в четырех матчах разобрался с «Торпедо». В другом противостоянии ЦСКА выигрывает у «Локомотива» 3:2, и сегодня в Ярославле состоится их шестая встреча.

Александр Ильин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...