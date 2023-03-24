Курс доллара. Прогноз на 27–31 марта

На минувшей неделе американская валюта так и не смогла укрепить позиции на российском рынке. Если в понедельник курс доллара на Московской бирже поднимался на 70 коп., до отметки 77,76 руб./$, то во вторник опустился к отметке 76,66 руб./$. В среду он вновь поднялся выше уровня 77 руб./$, но на следующий день вернулся к отметке 76 руб./$. Пятничные торги завершились на отметке 77,08 руб./$, что всего на 2 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Росту американской валюты противостояло сезонное увеличение ее предложения со стороны экспортеров, которое компенсирует повышенный спрос на валюту со стороны других игроков рынка.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Экспобанк
|76.00-78.00
|ПСБ
|75.00-77.00
|Банк Русский Стандарт
|76.00-77.50
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-78.00
|Банк Зенит
|77.00
|Консенсус-прогноз *
|76.65
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Текущими целями для плавного ослабления рубля могут стать недавние максимумы
Активность внутреннего валютного рынка в последние дни задается фактором налогового периода, который оказывает поддержку рублю. До вторника предстоит уплата основных налогов на 2,9 трлн руб., что еще может быть позитивно отражено в стоимости российской валюты. Тем не менее со второй половины недели рубль может вернуться к привычной динамике, которая отражает невысокую стоимость нефти и уменьшение экспортных притоков в ближайшие месяцы. Текущими целями для плавного ослабления рубля могут стать недавние максимумы — около 78 руб./$.
Определяющими для нацвалюты остаются вектор движения нефтяных котировок
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75–78 руб./$. Волатильность курса в завершающую торговую пятидневку марта может оказаться повышенной. Проходя через пик налогового периода, рубль может подвинуть доллар в зону 75–76 руб./$, однако с середины недели данный фактор поддержки выключится. Определяющими для нацвалюты остаются вектор движения нефтяных котировок, общерыночный аппетит к риску и сведения, позволяющие судить о динамике российского экспорта и импорта. Также в последние дни обращает на себя внимание восходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI после трех подряд сессий роста вернулся к значениям выше 129 пунктов.
Снижение нефтяных цен играет против курса российской валюты
Конец рабочей недели на Московской бирже доллар встретил ростом, а европейская валюта — снижением. При этом внимание рынка приковано сразу к нескольким публикациям — предварительным данным по индексам деловой активности за март в США, Германии и Еврозоне. Текущее снижение нефтяных цен, а также общая повышенная волатильность на мировом рынке нефти играют против курса российской валюты и в перспективе могут ослабить ее. Однако в качестве позитивных для российского рубля новостей выступают итоги минувшего года по поставкам нефти в Китай, которые составили практически треть от всего ее экспорта, а также обсуждение ожидаемых перспектив роста этих объемов в будущем. Также в качестве поддержки рубля на текущий момент продолжает выступать традиционный налоговый период в конце месяца.
Сдерживающим фактором станет окончание основных налоговых выплат 28 марта
На текущей неделе рубль чуть окреп к доллару на фоне локальной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат и из-за стабилизации внешнего фона после прошедшего заседания ФРС, на котором была повышена ключевая ставка на 25 б. п. На ближайшей неделе пара доллар/рубль будет проторговывать диапазон 75–77 руб. Поддержку рублю окажут восстанавливающиеся цены на энергоносители. Сдерживающим фактором станет окончание основных налоговых выплат 28 марта. На следующей неделе выходят данные по индексу доверия потребителей от Conference Board, которые могут оказаться хуже ожиданий рынка, что будет давить на позиции доллара. Считаем, что снижение индекса DXY пока не завершено.
Вероятно, ослабление рубля еще продолжится до отметки 80 руб./$ на сроке одного месяца
До конца следующей недели мы ожидаем торги в диапазоне 76−78 руб./$. Вероятно, ослабление рубля еще продолжится до отметки 80 руб./$ на сроке одного месяца. При достижении этой отметки ждем активизацию продажи валютных активов участниками рынка и перекладывание в длинные ОФЗ. Это создаст мощную волну в пользу укрепления рубля. Из важных событий до конца недели выделяем выход данных по ценовому индексу ВВП США. Участники рынка ожидают 3,9% годовых. Замедление ценового индекса будет воспринято положительно участниками рынка. А в субботу выходят индексы по деловой активности в производственном секторе и непроизводственном секторе КНР. Рост индексов будет воспринят позитивно участниками рынка и снизит риски рецессии мировой экономики, что благоприятно для сырьевых активов и локальных валют.