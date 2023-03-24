Курс доллара. Прогноз на 27–31 марта

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Текущими целями для плавного ослабления рубля могут стать недавние максимумы Активность внутреннего валютного рынка в последние дни задается фактором налогового периода, который оказывает поддержку рублю. До вторника предстоит уплата основных налогов на 2,9 трлн руб., что еще может быть позитивно отражено в стоимости российской валюты. Тем не менее со второй половины недели рубль может вернуться к привычной динамике, которая отражает невысокую стоимость нефти и уменьшение экспортных притоков в ближайшие месяцы. Текущими целями для плавного ослабления рубля могут стать недавние максимумы — около 78 руб./$.

Денис Буйволов,

аналитик Определяющими для нацвалюты остаются вектор движения нефтяных котировок Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75–78 руб./$. Волатильность курса в завершающую торговую пятидневку марта может оказаться повышенной. Проходя через пик налогового периода, рубль может подвинуть доллар в зону 75–76 руб./$, однако с середины недели данный фактор поддержки выключится. Определяющими для нацвалюты остаются вектор движения нефтяных котировок, общерыночный аппетит к риску и сведения, позволяющие судить о динамике российского экспорта и импорта. Также в последние дни обращает на себя внимание восходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI после трех подряд сессий роста вернулся к значениям выше 129 пунктов.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Снижение нефтяных цен играет против курса российской валюты Конец рабочей недели на Московской бирже доллар встретил ростом, а европейская валюта — снижением. При этом внимание рынка приковано сразу к нескольким публикациям — предварительным данным по индексам деловой активности за март в США, Германии и Еврозоне. Текущее снижение нефтяных цен, а также общая повышенная волатильность на мировом рынке нефти играют против курса российской валюты и в перспективе могут ослабить ее. Однако в качестве позитивных для российского рубля новостей выступают итоги минувшего года по поставкам нефти в Китай, которые составили практически треть от всего ее экспорта, а также обсуждение ожидаемых перспектив роста этих объемов в будущем. Также в качестве поддержки рубля на текущий момент продолжает выступать традиционный налоговый период в конце месяца.

Егор Жильников,

главный аналитик Сдерживающим фактором станет окончание основных налоговых выплат 28 марта На текущей неделе рубль чуть окреп к доллару на фоне локальной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат и из-за стабилизации внешнего фона после прошедшего заседания ФРС, на котором была повышена ключевая ставка на 25 б. п. На ближайшей неделе пара доллар/рубль будет проторговывать диапазон 75–77 руб. Поддержку рублю окажут восстанавливающиеся цены на энергоносители. Сдерживающим фактором станет окончание основных налоговых выплат 28 марта. На следующей неделе выходят данные по индексу доверия потребителей от Conference Board, которые могут оказаться хуже ожиданий рынка, что будет давить на позиции доллара. Считаем, что снижение индекса DXY пока не завершено.