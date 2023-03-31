Звериный оскал капитализма

Место действия этой сценки определить несложно: Москва, площадь Белорусского вокзала, легко узнаваемого по башенкам и часам. Автомобиль тоже — Mercedes-Benz 600SEL, он же «шестисотый». Время — те самые девяностые, именуемые нынче «лихими». Очередная смена политического строя с очередным превращением «кто был никем, тот станет всем» и наоборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил»

Карикатура с «Мерседесом» и Иван Иванычем украшала обложку юбилейного выпуска журнала «Крокодил» №10 за 1992 год. Изданию тогда исполнилось 70 лет, а оставалось жить еще восемь. Привыкший высмеивать отдельные недостатки советского строя журнал оказался в новой реальности, когда все перевернулось с ног на голову, но все же продолжил шутить, что называется, на злобу дня. Поводов для юмора тогда было много — реальность стремительно менялась, подкидывая темы для карикатур одну за другой: олигархи, валюта, эротика, видеосалоны, ваучеры, банки, инфляция...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Одна из карикатур с последней обложки под общим заголовком «Дамский дивертисмент». Задними фонарями автомобиль напоминает «Волгу» ГАЗ-24, хотя ей эскорт из мотоциклистов не положен. Авторов у рисунка двое — Владимир Уборевич-Боровский и Юрий Степанов Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Переход к рыночной экономике, о необходимости которого в 1991 году говорили чуть ли не каждый день, пугал советских людей своей неизвестностью. В подземных пешеходных переходах, кстати, тогда было частенько темно — лампочки били или воровали Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Самые разнообразные аукционы, в том числе телевизионные, тоже примета времени. Карикатура изображает аукцион на поездку в такси, которые поймать тогда было целой проблемой — до эпохи, когда пассажир сам выбирает себе водителя и машину, еще очень и очень далеко Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Смена государственного строя отразилась и на структуре власти, что карикатуристы Уборевич-Боровский и Гостюшин образно изобразили на примере светофоров. Карикатура оказалась настолько удачной, что украсила обложку журнала «Крокодил» за август 1991 года Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» От СССР новой России достался дефицит всего, в том числе и бензина. Одно время его даже выдавали по талонам, как водку или сахар. Но начальства это не касается, его в случае чего и на руках донесут — эта традиция тоже унаследована от Советского Союза Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Россия в девяностые наполнилась западными реалиями, а вот обратного процесса не произошло, что дало повод пофантазировать карикатуристу из «Крокодила». На рисунке итальянские проститутки собираются ехать на картошку, как будто бы дело происходит в СССР Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Дед Щукарь — персонаж романа Шолохова «Поднятая целина», чье имя стало нарицательным. В романе постоянно попадает в комичные ситуации, причем во многом из-за собственной глупости. Изображен здесь «новым русским», а бывший секретарь парткома Нагульнов — нищим Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Карикатура со смыслом: ответственный за движение вперед это самое движение и обеспечивает. Рисунок прекрасно отображает начало эпохи девяностых, когда говорящих людей было больше, чем делающих. К слову, сам Сидоров за себя не голосовал Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Многое в девяностые стало «коммерческим» — от магазинов до банков. Это было одно из самых часто употребляемых слов, что, конечно же, не могло не найти отражение в карикатурах. Здесь сюжет про Золушку и карету, не единожды обыгранный карикатуристами Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Следующая фотография 1 / 13 Одна из карикатур с последней обложки под общим заголовком «Дамский дивертисмент». Задними фонарями автомобиль напоминает «Волгу» ГАЗ-24, хотя ей эскорт из мотоциклистов не положен. Авторов у рисунка двое — Владимир Уборевич-Боровский и Юрий Степанов Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Переход к рыночной экономике, о необходимости которого в 1991 году говорили чуть ли не каждый день, пугал советских людей своей неизвестностью. В подземных пешеходных переходах, кстати, тогда было частенько темно — лампочки били или воровали Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Самые разнообразные аукционы, в том числе телевизионные, тоже примета времени. Карикатура изображает аукцион на поездку в такси, которые поймать тогда было целой проблемой — до эпохи, когда пассажир сам выбирает себе водителя и машину, еще очень и очень далеко Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Смена государственного строя отразилась и на структуре власти, что карикатуристы Уборевич-Боровский и Гостюшин образно изобразили на примере светофоров. Карикатура оказалась настолько удачной, что украсила обложку журнала «Крокодил» за август 1991 года Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» От СССР новой России достался дефицит всего, в том числе и бензина. Одно время его даже выдавали по талонам, как водку или сахар. Но начальства это не касается, его в случае чего и на руках донесут — эта традиция тоже унаследована от Советского Союза Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Россия в девяностые наполнилась западными реалиями, а вот обратного процесса не произошло, что дало повод пофантазировать карикатуристу из «Крокодила». На рисунке итальянские проститутки собираются ехать на картошку, как будто бы дело происходит в СССР Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Дед Щукарь — персонаж романа Шолохова «Поднятая целина», чье имя стало нарицательным. В романе постоянно попадает в комичные ситуации, причем во многом из-за собственной глупости. Изображен здесь «новым русским», а бывший секретарь парткома Нагульнов — нищим Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Карикатура со смыслом: ответственный за движение вперед это самое движение и обеспечивает. Рисунок прекрасно отображает начало эпохи девяностых, когда говорящих людей было больше, чем делающих. К слову, сам Сидоров за себя не голосовал Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Многое в девяностые стало «коммерческим» — от магазинов до банков. Это было одно из самых часто употребляемых слов, что, конечно же, не могло не найти отражение в карикатурах. Здесь сюжет про Золушку и карету, не единожды обыгранный карикатуристами Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил»

Но, как и прежде, автомобиль и другие транспортные средства помогали художникам выразить свою мысль. Мы пролистали подшивки «Крокодила» с 1991 по 1999 год и выбрали самые характерные карикатуры, в которых отразилось время. Кстати, сам журнал в то время и закончился. Сначала выпуск уменьшился с 36 до 12 номеров в год, а в 2000 году и вовсе прекратился. Потом было несколько попыток его возродить, но все они окончились неудачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Появление дорогих иномарок вызвало волну подражательства: на «Жигули» и «Волги» стали лепить эмблемы от более престижных автомобилей. Об этом же и карикатура из «Крокодила» 1994 года, явно намекающая на Rolls-Royce Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Шутки про секс тогда доминировали везде — в газетах, журналах, на телевидении и в кино. «Крокодил» не стал исключением. Эта карикатура изображает витрину автосалона с обнаженной девушкой на капоте — известный прием за границей, но для СССР в новинку Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Инфляция тех лет — это по несколько нулей в ценниках. Так, новый ВАЗ-2106 стоил около 40 млн рублей. Именно тогда слово «лимон» стало означать не фрукт, а «миллион». Ну а за «пять лимонов» можно было купить только какую-нибудь рухлядь Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» На тему инфляции и карикатура с грузчиками, перекидывающими пачки банкнот вилами как сено на сенокосе. В середине девяностых рубль сильно обесценился: например, бутылка водки стоила примерно 10 тыс. рублей, а коньяк — около 40 тыс. рублей Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Милиция в то время осталась без финансирования, что стало для нее суровым временем, но карикатура из «Крокодила» 1994 года описывает ситуацию с юмором: милиционеры играют в наперстки, чтобы заработать на бензин для служебной машины Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Восклицание «Ну вы, блин, даете!» пошло в народ после фильма 1995 года «Особенности национальной охоты», где его произносил генерал в исполнении Алексея Булдакова. «Крокодил» обыграл это ставшее крылатым выражение с блином за рулем «Мерседеса» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» В 1997 году вице-премьер правительства РФ Борис Немцов предложил пересадить чиновников с иномарок на «Волги», посчитав, что это будет патриотично. Идея вызвала только смех, в том числе и в «Крокодиле», выдавшем такую вот карикатуру про детей Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Самые разные банки плодились в то время один за другим, что решил обыграть художник-карикатурист Виктор Луговкин, изобразив офис очередной финансово-кредитной организации в покосившемся совхозном сарае. Автомобиль, конечно же, марки Mercedes-Benz Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Анекдоты про детей «новых русских» тогда были не менее популярны, чем про самих «новых русских». Не обошла эта тема и карикатуры. Только не очень понятно, почему «Мерседес» забирает отпрыска нового хозяина жизни от какой-то хрущевки Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Слоган «Не тормози — сникерсни» придумал копирайтер Андрей Амлинский, считающийся ныне одним из патриархов российской рекламы. Реплика стала поводом для множества шуток, обыгрывающих разные ситуации, причем жива и используется в рекламе Sniсkers до сих пор Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Девяностые начинались как эпоха беспредела, а заканчивались многочисленными разговорами о правах человека и необходимости их соблюдения. Именно об этом карикатура из «Крокодила» 1998 года, где сотрудник ГАИ листает «Права человека» вместо водительских прав Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» В чем суть «воспитанности» явно нетрезвого водителя, с первого взгляда и не очень понятно. Видимо, в том, что ползет к двум гаишникам на коленях с правами в руках, как к представителям высшей власти. Оба сотрудника ДПС счастливы — ожидается пополнение кармана Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Следующая фотография 1 / 15 Появление дорогих иномарок вызвало волну подражательства: на «Жигули» и «Волги» стали лепить эмблемы от более престижных автомобилей. Об этом же и карикатура из «Крокодила» 1994 года, явно намекающая на Rolls-Royce Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Шутки про секс тогда доминировали везде — в газетах, журналах, на телевидении и в кино. «Крокодил» не стал исключением. Эта карикатура изображает витрину автосалона с обнаженной девушкой на капоте — известный прием за границей, но для СССР в новинку Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Инфляция тех лет — это по несколько нулей в ценниках. Так, новый ВАЗ-2106 стоил около 40 млн рублей. Именно тогда слово «лимон» стало означать не фрукт, а «миллион». Ну а за «пять лимонов» можно было купить только какую-нибудь рухлядь Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» На тему инфляции и карикатура с грузчиками, перекидывающими пачки банкнот вилами как сено на сенокосе. В середине девяностых рубль сильно обесценился: например, бутылка водки стоила примерно 10 тыс. рублей, а коньяк — около 40 тыс. рублей Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Милиция в то время осталась без финансирования, что стало для нее суровым временем, но карикатура из «Крокодила» 1994 года описывает ситуацию с юмором: милиционеры играют в наперстки, чтобы заработать на бензин для служебной машины Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Восклицание «Ну вы, блин, даете!» пошло в народ после фильма 1995 года «Особенности национальной охоты», где его произносил генерал в исполнении Алексея Булдакова. «Крокодил» обыграл это ставшее крылатым выражение с блином за рулем «Мерседеса» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» В 1997 году вице-премьер правительства РФ Борис Немцов предложил пересадить чиновников с иномарок на «Волги», посчитав, что это будет патриотично. Идея вызвала только смех, в том числе и в «Крокодиле», выдавшем такую вот карикатуру про детей Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Самые разные банки плодились в то время один за другим, что решил обыграть художник-карикатурист Виктор Луговкин, изобразив офис очередной финансово-кредитной организации в покосившемся совхозном сарае. Автомобиль, конечно же, марки Mercedes-Benz Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Анекдоты про детей «новых русских» тогда были не менее популярны, чем про самих «новых русских». Не обошла эта тема и карикатуры. Только не очень понятно, почему «Мерседес» забирает отпрыска нового хозяина жизни от какой-то хрущевки Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Слоган «Не тормози — сникерсни» придумал копирайтер Андрей Амлинский, считающийся ныне одним из патриархов российской рекламы. Реплика стала поводом для множества шуток, обыгрывающих разные ситуации, причем жива и используется в рекламе Sniсkers до сих пор Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» Девяностые начинались как эпоха беспредела, а заканчивались многочисленными разговорами о правах человека и необходимости их соблюдения. Именно об этом карикатура из «Крокодила» 1998 года, где сотрудник ГАИ листает «Права человека» вместо водительских прав Фото: Рисунок из журнала «Крокодил» В чем суть «воспитанности» явно нетрезвого водителя, с первого взгляда и не очень понятно. Видимо, в том, что ползет к двум гаишникам на коленях с правами в руках, как к представителям высшей власти. Оба сотрудника ДПС счастливы — ожидается пополнение кармана Фото: Рисунок из журнала «Крокодил»

Денис Токмаков