Звериный оскал капитализма

Место действия этой сценки определить несложно: Москва, площадь Белорусского вокзала, легко узнаваемого по башенкам и часам. Автомобиль тоже — Mercedes-Benz 600SEL, он же «шестисотый». Время — те самые девяностые, именуемые нынче «лихими». Очередная смена политического строя с очередным превращением «кто был никем, тот станет всем» и наоборот.
Фото: Рисунок из журнала «Крокодил»
Карикатура с «Мерседесом» и Иван Иванычем украшала обложку юбилейного выпуска журнала «Крокодил» №10 за 1992 год. Изданию тогда исполнилось 70 лет, а оставалось жить еще восемь. Привыкший высмеивать отдельные недостатки советского строя журнал оказался в новой реальности, когда все перевернулось с ног на голову, но все же продолжил шутить, что называется, на злобу дня. Поводов для юмора тогда было много — реальность стремительно менялась, подкидывая темы для карикатур одну за другой: олигархи, валюта, эротика, видеосалоны, ваучеры, банки, инфляция...
Но, как и прежде, автомобиль и другие транспортные средства помогали художникам выразить свою мысль. Мы пролистали подшивки «Крокодила» с 1991 по 1999 год и выбрали самые характерные карикатуры, в которых отразилось время. Кстати, сам журнал в то время и закончился. Сначала выпуск уменьшился с 36 до 12 номеров в год, а в 2000 году и вовсе прекратился. Потом было несколько попыток его возродить, но все они окончились неудачей.