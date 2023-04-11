Слишком быстро

Десять лет назад название новой чешской модели вызывало у автолюбителей со знанием иностранных языков недоумение. «Рапид»? В смысле «стремительный»? Конкурент Aston Martin от Skoda? Ха-ха! С годами от той иронии не осталось и следа. Кто сегодня вспомнит про британскую модель или метод ускоренной киносъемки? Говорим «Рапид» — подразумеваем Skoda. И наоборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skoda Фото: Skoda

Про модель Aston Martin — она, кстати, называлась Rapide, с буквой «е» на конце — все забыли сразу. Более того, Skoda Rapid, после того как встал на конвейер завода Volkswagen в Калуге, сделал невероятное: подвинул «Октавию» с первого места в продажах. Во всем мире на протяжении многих лет «Октавия» была и остается абсолютным лидером чешской марки, даже мода на SUV не сдвинула ее с пьедестала, а в России «Рапид» быстро занял позицию бестселлера. То есть говорим Skoda — подразумеваем «Рапид».

Быстро или преждевременно?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такой кузов, который выглядит как седан, но за счет большой подъемной пятой двери обеспечивает удобный доступ к багажному отделению, называется лифтбэком. Заднее стекло на лифтбэке в движении остается чистым, аэродинамика лучше, чем на типичном хетче, но щетка с омывателем есть в числе опций

Фото: Skoda Такой кузов, который выглядит как седан, но за счет большой подъемной пятой двери обеспечивает удобный доступ к багажному отделению, называется лифтбэком. Заднее стекло на лифтбэке в движении остается чистым, аэродинамика лучше, чем на типичном хетче, но щетка с омывателем есть в числе опций

Фото: Skoda

Название Rapid, что значит «быстрый», не несет в себе ничего издевательского: мол, в умелых руках и машина с атмосферным мотором 1,6 мощностью 90 или 110 л.с. может стать «пушкой-ракетой». Во-первых, помимо вполне современного атмосферника Skoda предложила для «Рапида» еще более продвинутый двигатель 1.4 TSI. Его 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента обеспечивали лучшие в своем ценовом и размерном классах динамические показатели, а турбина и непосредственный впрыск гарантировали очень скромный расход топлива. Во-вторых, Rapid — название историческое, автомобили с таким названием были у чешской марки в 1930-х и 1980-х годах. Так что речь идет всего лишь о преемственности.

Rapid выделялся на фоне конкурентов за счет фирменного «кристаллического» чешского дизайна и типа кузова. С кузовом попадание было в десятку. Известно, что в России невероятно любят седаны, что роднит нас с турками. Седан — машина серьезного человека, не какой-то легкомысленный обрубок-хетч для стран, где нумеруют родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новый двухспицевый руль на машинах в максимальной комплектации имеет электрический обогрев, кожаную отделку и клавиши управления медиасистемой, телефоном, борткомпьютером и электронными ассистентами Фото: Skoda Фото: Skoda Следующая фотография 1 / 2 Новый двухспицевый руль на машинах в максимальной комплектации имеет электрический обогрев, кожаную отделку и клавиши управления медиасистемой, телефоном, борткомпьютером и электронными ассистентами Фото: Skoda Фото: Skoda

В профиль Rapid действительно смотрится полноценным седаном. Но есть важный практический момент. Дверь багажного отделения поднимается вместе со стеклом, раскрывая один из главных козырей — огромный багажник правильной формы. 530 литров — объем до полки. Нужно перевезти кухонную плиту? Сложите спинки задних сидений — и теперь в вашем распоряжении 1460 литров. При этом под полом нашлось место для полноценного запасного колеса.

Там же, с багажника, можно начать изучение шкодовской философии Simply Clever. Речь идет о десятках решений, что делают повседневное использование автомобиля более легким и приятным делом. Крючки и петли для крепления багажа — в их числе. Жесткая багажная полка, которая крепится вертикально за спинками задних сидений, — тоже. И в салоне полно «симпликлеверов», от обязательной прозрачной лапки для крепления пропусков-талонов под ветровым стеклом до опционального зонта-автомата под пассажирским сиденьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skoda Фото: Skoda

Rapid стал настолько важной для России моделью, что Skoda специально для нашей страны потратилась на глубокий рестайлинг модели. В том виде, что на фотографиях, она появилась в продаже в 2020 году. За новой внешностью — Rapid стал напоминать европейскую модель Scala — скрывались и новые возможности. Автомобиль получил светодиодные фары: ближний свет — стандарт, полностью светодиодная передняя оптика — опция.

Правда, скептики говорили: «Раз Rapid теперь европейцам не нужен, когда его теперь сменят?» Зря переживали. Конвейерная жизнь «Рапида» оборвалась в России до срока. Но какие-то машины из остатков в продаже у дилеров еще встречаются. А стоимость… Иногда только после ухода мы начинаем что-то ценить.

Сергей Широков