Чиновники наступают на «Дружбу народов»

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области планирует изменить функционал части Парка дружбы народов (ООПТ) с зоны зеленых насаждений общего пользования на зоны застройки. Общественные активисты Ульяновска высказали недовольство попытками чиновников тихо и без общественных обсуждений провести изменения, для введения которых, по их мнению, нет никаких оснований. Прокуратура Ульяновской области после обращений активистов «незамедлительно приступила к проверке» законности действий министерства. Эксперты отмечают, что фактический вывод земель из ООПТ планируется с явными нарушениями, и для этого требуются как решение гордумы, так и экспертные обоснования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Прокуратура Ульяновской области в пятницу приступила к проверке законности действий регионального министерства имущественных отношений и архитектуры, планирующего изменить функционал части городского Парка дружбы народов (ООПТ местного значения, волжский склон в центре Ульяновска) с зоны зеленых насаждений общего пользования на территории застройки. Проверка начата после обращения в прокуратуру представителей общественности, в частности — независимого юриста и общественного активиста Константина Толкачева. Как отметили в прокуратуре, «проверка была начата незамедлительно».

Информация о планах изменения функционала части земельных участков Парка дружбы народов была размещена на сайте мэрии Ульяновска во вторник, 21 марта. Согласно опубликованному проекту приказа регионального министра имущественных отношений и архитектуры, планируется изменить функционал части Парка дружбы народов (в кадастровых кварталах 73:24:041721, 73:24:041702) с «зоны зеленых насаждений общего пользования» на территории транспортно-инженерных объектов, общественных центров с сопутствующей жилой застройкой и коммерческо-деловых общественных центров.

Проектом изменений генплана, (который был почему-то подготовлен частной компанией ООО «Бэст-проект»), предполагается внести изменения на трети Парка дружбы народов, причем обозначенные границы не совпадают с границами земельных участков на кадастровой карте, в связи с чем в проекте участки не обозначены, и речь ведется о некоем «земельном массиве».

Как отмечается в обосновании, подготовленном компанией «Бэст-проект», изменения направлены «на приведение территории в соответствие с фактическим расположением автомобильной дороги, … а также для дальнейшего развития территории, размещения объекта спорта и участков СНТ».

В пояснительной записке, подписанной начальников городского управления архитектуры и градостроительства Натальей Гордеевой, сообщается, что минимущества обратилось в мэрии с предложением внести соответствующие изменения, еще в сентябре прошлого года, а в ноябре и декабре 2022 года городская комиссия по изменениям генплана согласилась с ними. Там же напоминается, что полномочия по изменениям генплана Ульяновска в августе минувшего года (по инициативе облправительства и при согласии депутатов регионального заксобрания. — «Ъ-Волга») были переданы региональному правительству.

Судя по всему, никакие общественные обсуждения, положенные по Градостроительному кодексу, по этим изменениям не планируются –информации об этом на сайте мэрии нет. К тому же, в мае прошлого года было принято постановление правительства региона №281-П, отменяющие на 2022 год общественные обсуждения для широкого ряда поводов изменений генплана, а затем постановлением 71-П эта отмена продлена на весь 2023 год в связи с особыми условиями, связанными с СВО. Среди видов изменений, когда обсуждения не требуются, также были такие как «комплексное развитие территорий». Общественные активисты и депутаты называли постановление коррупциогенным, прокуратура обнаружила нарушения, но полностью постановление не отменила.

Господин Толкачев сообщил «Ъ-Волга», что свои обращения он направил также в администрацию президента РФ и в полпредство ПФО. По его словам, он опасается за судьбу значимого для горожан парка и не исключает, что проект мог делаться в интересах бизнеса. Юрист также отметил, что ему не нравится «кулуарность и закрытость решений», и «этот проект изменений — конкретный пример, как власти используют в своих интересах постановление 71-П об отмене обсуждений». «Заявления губернатора Алексея Русских о недопустимости беспредельной застройки никак не согласуются с реальными действиями облправительства», — добавил собеседник.

Выяснить, в связи с чем необходимо вносить изменения по Парку дружбы народов и почему проект изменений генплана готовила частная архитектурная компания, не удалось. Наталья Гордеева в пятницу для комментариев была недоступна, на запрос «Ъ-Волга» управление горархитектуры не ответило. Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин сказал «Ъ-Волга», что «никаких документов ни о какой проверке не получали», комментировать проект изменений генплана отказался. На официальный запрос «Ъ-Волга», направленный в пятницу, министерство не ответило.

Собеседник из архитектурного сообщества заметил «Ъ-Волга», что «на эту зону уже давно имеется много интересантов-застройщиков и связанных с ними проектных компаний».

Между тем стоит отметить, что Парк дружбы народов общей площадью 45,1 га, является особо охраняемой природной территорией (ООПТ) местного значения. Статус ООПТ ему был присвоен решением гордумы Ульяновска в 1999 году.

Экс-глава регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин сказал «Ъ-Волга», что изменения функционала земельных участков — это фактический вывод их из ООПТ. «Но поскольку решение о создании ООПТ принималось гордумой, то только она может принять решение об изменении этой зоны, да и то, если на то есть весомые причины. При этом хозяйственная необходимость не является основанием, поскольку есть приоритет сохранения природы перед любой другой хозяйственной деятельностью. Основанием может быть утрата ценности территории как природного объекта»,— сказал господин Каплин. Он также заметил, что парк входит в «Зеленый пояс Ульяновска», и для того, чтобы исключить его оттуда, также нужна обоснованная мотивировка с экспертными заключениями. В прилагаемых документах ни решения гордумы, ни экспертных заключений не было.

Зампред гордумы Сергей Моргачев заявил «Ъ-Волга», что по поводу этого проекта сделает запрос в администрацию города и поднимет вопрос в профильном комитете и на заседании городского парламента.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев сказал «Ъ-Волга», что «возмущен таким проектом», и намерен во время отчета губернатора перед заксобранием поднять вопросы открытости работы региональной власти в сфере градостроительства.

Сергей Титов, Ульяновск