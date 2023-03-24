В Ярославле отремонтируют монументы на воинском мемориальном кладбище

В Ярославле проведут обустройство и восстановление воинских захоронений на мемориальном кладбище на улице Угличская. Аукцион по поиску подрядной организации объявлен на портале госзакупок.

«Существующие надгробные плиты и бетонные основания находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют трещины и сколы. Существующее покрытие из брусчатки имеет провалы. Необходимо заменить гранитные надгробные плиты, бетонное основание постаментов для гранитных плит, восстановить песчаное основание»,— отмечается в техническом задании для будущего подрядчика.

Планируется переложить брусчатку и установить новые надгробные плиты из мансуровского гранита. Работы будут выполнять с 15 мая по 30 августа 2023 года, стоимость ремонта оценена в 1,69 млн руб.

Андрей Иванов