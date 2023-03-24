Зарубежные СМИ: Как меняется формат протестов во Франции?

На фоне пенсионной реформы во Франции разгорелся скандал вокруг часов Эмманюэля Макрона. СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на инцидент, который произошел во время выступления президента на национальном телевидении — Макрон попытался незаметно снять часы под столом. Зрители предположили, что президент пытается скрыть дорогостоящий аксессуар во время разговора о финансовом положении граждан. По Сети разлетелось немало мемов, где указывалась стоимость часов, €80 тыс. Между тем протесты в связи с пенсионной реформы продолжаются. Ранее на улицы Франции вышли больше 1 млн несогласных, сообщает МВД республики. По заверениям же профсоюзов, количество участников и вовсе достигло 3,5 млн человек. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Только в Париже акции несогласных с пенсионной реформой собрали порядка 800 тыс. человек. Впрочем, силовики приводят свои данные и называют цифру примерно в семь раз меньше. Как бы то ни было, первоначально столкновения полиции с протестующими вспыхнули в центре французской столицы, пишет The Guardian. Группы радикалов — около 1,5 тыс. человек, одетые в черное, начали крушить автобусные остановки, рекламные щиты, витрины и фасады McDonald's и Burger King. Они разбили брусчатку, которая затем полетела в полицию, как и «коктейли Молотова» и фейерверки. В ответ силовики применили слезоточивый газ. Наиболее жесткие столкновения произошли возле Парижской оперы и на площади Бастилии.

По сравнению с предыдущими акциями столкновения и в целом по стране стали агрессивнее, сообщает Le Figaro. В Нанте демонстранты ворвались в здание суда, разграбив приемную и разбив окна и двери. И отдельное внимание обращено к Бордо, где протестующие подожгли дверь городской ратуши. Именно в этот город на следующей неделе должен приехать британский король Карл III. И именно у дверей ратуши, как ожидается, монарха и будут встречать.

Из-за масштабных акций в столице сложилась критическая ситуация с мусором. Из-за забастовок коммунальщиков парижане сваливают его на тротуарах, а мусоросжигающие заводы, как ожидается, вновь могут приостановить работу.

Особенность последних акций — это значительное омоложение протеста, подчеркивает Le Monde. Студенческие союзы утверждают, что накануне на улицы Франции вышли 0,5 млн молодых людей, в том числе и школьники.

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