Лекарство от эгосистемного кризиса

Современный мир далек от устойчивости и гармоничности. Причина этого — в устаревших общественных, политических и экономических системах, которые не ставят своей главной целью всеобщее благополучие, заявляет старший преподаватель Школы менеджмента Слоуна при MIT Отто Шармер. В своем докладе для Римского клуба он рассказывает, как создать работающие системы в экономике, политике, образовании с целью системной трансформации устаревших механизмов — «уйти от эго» к восприятию мира как единой экосистемы, в которой необходимо принимать решения, осознавая последствия совершаемых действий для себя, других людей и планеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Moir / Reuters Фото: David Moir / Reuters

Время катастроф

Общество в XXI веке так и не пошло по пути, с помощью которого мир стал бы справедливой и устойчивой экосистемой, констатирует в своем эссе создатель Теории U Отто Шармер (методологии управления изменениями на основе осознанности, см. "Ъ-Регенерацию" от 9 декабря 2021 года). Более того, последствия движения по нынешней траектории — рыночной экономике — он называет катастрофическими.

Общество в течение последних лет действует исходя из коллективного мышления, в основе которого лежит системное отрицание, а не осознанность. Ситуацию, когда общественными настроениями управляет отрицание и «отключение» (антипод осознанности, любопытства и сострадания), господин Шармер называет социальной областью отсутствия. Ее подпитывают «разрушительное использование технологий», в частности социальных сетей, и влияние темных денег и теневых рычагов на политику, особенно в США, отмечает он. Так в обществе усиливаются невежество, предвзятость, ненависть, гнев и страх.

Область же системного мышления и открытости восприятия, в основе которого лежит осознанность,— область присутствия. На ней основаны созидающие и восстанавливающие общественные инициативы. «Фундаментальное различие между социальными областями присутствия и отсутствия заключается в том, как мы реагируем на кризисную ситуацию: мы можем отвернуться и закрыться или, наоборот, повернуться навстречу, открыться,— поясняет ученый.— Область отсутствия основана на отрыве себя от мира, друг от друга и от самих себя. А область присутствия — на воссоединении с планетой, друг другом и самим собой».

Осознанность позволит различным группам с конфликтующими взглядами и интересами перейти от старого мышления, основанного на разрозненных идеях, к новому. В его основе будет системный взгляд на все вокруг, а главной идеей — всеобщее благополучие. Ученый напомнил, что рычаги изменения эгосистемы уже были указаны в труде «Пределы роста» (исследование о границах экономического и демографического роста человеческой цивилизации в условиях истощающихся природных ресурсов и способности планеты к самовосстановлению, выпущено в 1972 году). Его соавтор эксперт по охране окружающей среды Донелла Медоуз среди наиболее эффективных механизмов для системных изменений выделяла способность преодолевать устоявшиеся парадигмы: отпустить старое и открыться тому, что появляется вокруг нас и с нашей помощью. «Почему спустя 50 лет после публикации "Пределов роста" мы испытываем те же затруднения? — спрашивает Отто Шармер.— Из-за отрицания и отсутствия».

Реальных преобразований так и не случилось из-за отсутствия политической воли. В результате, например, в США, отмечает господин Шармер, в бизнес- и экономических структурах пользуются «старыми моделями», не обращая внимания на последствия. С помощью старых механизмов там безуспешно пытаются решать новые проблемы и в управлении.

Потенциал для трансформации

Чтобы преодолеть старые, не работающие на развитие общества парадигмы и действовать в кооперации с окружающими, осознавая последствия совершаемых действий для себя и других, автор доклада рекомендует трансформировать систему мышления — от эгоизма к осознанию экосистемы. И делать это он предлагает по нескольким направлениям (см. таблицу).

Первое — системные преобразования в экономике. Экономические проблемы «начинаются не в корпоративных залах заседаний, не на Уолл-стрит», отмечает Отто Шармер. Их корень в том, как преподается экономика в университетах и бизнес-школах. Экономическая наука все еще трактует такие понятия, как «природа», «труд», «капитал», «технологии/данные», «управление», «потребление» и «собственность», как товар, хотя на самом деле это не так. «Природа не товар, равно как и труд, люди,— пишет он.— Мы замазываем трещины, но не решаем коренные проблемы, такие как устойчивость». Необходимо переосмысление экономических категорий «от эгосистемы на экосистемы» — достижение целей, направленных на социальное благополучие и процветание общества.

Эволюция и регенерация

Системное переосмысление экономических систем, согласно теории Отто Шармера, должно сопровождаться реформой управленческой парадигмы. Он сравнивает ее с операционной системой (ОС) и предлагает «проапгрейдить» ее с ОС 1.0 до 4.0: если у смартфона со сменой ОС меняется качество связи, то у общества — степень осведомленности и осознанности.

Первая ОС социума — авторитарная, со строгой иерархией во всех сферах, где четко распределены полномочия. Ее сменяет ОС, в которой решения принимаются в зависимости от экономической эффективности и производительности. Но ОС 3.0 смещает фокус с объекта на субъект — главным в школе становится не учитель, а ученик, в больнице — не врач, а пациент, а сельское хозяйство развивается с учетом влияния на окружающую среду. ОС же 4.0 полностью ориентирована на регенерацию, благополучие общества и личности, экологичное существование.

Препятствие для такой эволюции — отсутствие объединяющих заинтересованные стороны платформ и инфраструктуры их поддержки, обеспечивающей прозрачность работы и возможность для развития, инструментов, которые помогли бы иметь общий взгляд на систему и вести осведомленный диалог, а не дебаты. Вариант полноценного осведомленного коллективного решения и действия можно увидеть в небольших сообществах: в селах, городах и районах, когда люди объединяются для решения локальной проблемы и способны влиять на более крупные институты.

Переосмысление восьми основных категорий экономической мысли от эго к эко Выйти из полноэкранного режима Эгосистемная экономика (добывающая) Экосистемная экономика (восстанавливающая) Природа Товар: ресурсы Добыл—произвел—выбросил Живые системы / живые существа Замкнутый цикл Труд Товар: экономиказависимостиЛюди как ресурсыДоход как стоимость Достоинство: экономика достоинства и самонаправляемость Основа — права человека (базовые потребности) Универсальные базовые дивиденды Капитал Финансиализация, основанная на сырьевых товарахСлишком много денег в одном месте(спекулятивная добыча), слишком мало — в другом (регенерацияобщего) Перенаправить денежные потокииз мест, где их слишкоммного (спекулятивные пузыри)туда, где их слишком мало(регенерация общего экологического,социального и культурного достояния) Технологии/данные Эпистемологическое неравенствоМанипулирование коллективным поведениемСнижение благосостояния и креативности человека Эпистемологическое равенствоСделать так, чтобы системы увидели самих себяПовышение благосостояния и креативности человека Менеджмент Сверху вниз, традиционныйОрганизация вокруг заданныхцелей Экосистемное лидерствоОрганизация вокруг возникающихбудущего Потребление Консюмеризм ВВП Благосостояние для всех Валовое национальное счастье Управление Иерархии, рынки, группы особых интересов Коллективные действия на основе осознанности Собственность Государственная, частная Совладение Открыть в новом окне Источник: Шармер и Кауфер, 2013.

Вместе с трансформацией практик управления необходима трансформация влияния технологий. Отто Шармер отмечает, что, несмотря на многочисленные исследования, предупреждающие о негативном влиянии соцсетей на общество, поведение лидеров этой отрасли не меняется: пользователи остаются товаром. Компании, пользователи и другие представители общества могут вместе обсуждать создание и введение новых алгоритмов на основе общественного договора о всеобщем благополучии.

К расширению возможностей для диалога призывает Отто Шармер и в трансформации политических систем. Он замечает, что трое из четырех граждан «большой двадцатки» поддерживают общественно-экономические преобразования для решения социальных и экологических проблем, но политическая система этому стремлению мало соответствует. Поэтому автор призывает развивать и самоорганизовывать политическую систему, стимулируя появление новых гражданских институтов, которые будут создавать пространства для диалога и станут полноценными участниками коллективного принятия решений. Он предлагает сделать демократию более открытой для диалога и принимать прозрачные решения, основанные на верифицированных данных.

Чтобы все направления трансформации общественных и политических систем состоялись, нужна трансформация образования, смена ландшафта обучения. В него должна быть заложена способность пересматривать устоявшиеся парадигмы. Традиционная модель обучения сконцентрирована на передаче информации конкретным отдельным лицам, а командных практик — минимум. Если же речь идет о стремлении к экосистеме, то увеличение коллективного потенциала в сфере системного обучения и формирования лидерства, вероятно, является наиболее важным рычагом воздействия, отмечает Отто Шармер: «Необходима инфраструктура обучения, чтобы реализовать преобразования коллективно».

Валерия Мишина