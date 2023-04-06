Лекарство от эгосистемного кризиса

Современный мир далек от устойчивости и гармоничности. Причина этого — в устаревших общественных, политических и экономических системах, которые не ставят своей главной целью всеобщее благополучие, заявляет старший преподаватель Школы менеджмента Слоуна при MIT Отто Шармер. В своем докладе для Римского клуба он рассказывает, как создать работающие системы в экономике, политике, образовании с целью системной трансформации устаревших механизмов — «уйти от эго» к восприятию мира как единой экосистемы, в которой необходимо принимать решения, осознавая последствия совершаемых действий для себя, других людей и планеты.
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Время катастроф
Общество в XXI веке так и не пошло по пути, с помощью которого мир стал бы справедливой и устойчивой экосистемой, констатирует в своем эссе создатель Теории U Отто Шармер (методологии управления изменениями на основе осознанности, см. "Ъ-Регенерацию" от 9 декабря 2021 года). Более того, последствия движения по нынешней траектории — рыночной экономике — он называет катастрофическими.
Общество в течение последних лет действует исходя из коллективного мышления, в основе которого лежит системное отрицание, а не осознанность. Ситуацию, когда общественными настроениями управляет отрицание и «отключение» (антипод осознанности, любопытства и сострадания), господин Шармер называет социальной областью отсутствия. Ее подпитывают «разрушительное использование технологий», в частности социальных сетей, и влияние темных денег и теневых рычагов на политику, особенно в США, отмечает он. Так в обществе усиливаются невежество, предвзятость, ненависть, гнев и страх.
Область же системного мышления и открытости восприятия, в основе которого лежит осознанность,— область присутствия. На ней основаны созидающие и восстанавливающие общественные инициативы. «Фундаментальное различие между социальными областями присутствия и отсутствия заключается в том, как мы реагируем на кризисную ситуацию: мы можем отвернуться и закрыться или, наоборот, повернуться навстречу, открыться,— поясняет ученый.— Область отсутствия основана на отрыве себя от мира, друг от друга и от самих себя. А область присутствия — на воссоединении с планетой, друг другом и самим собой».
Осознанность позволит различным группам с конфликтующими взглядами и интересами перейти от старого мышления, основанного на разрозненных идеях, к новому. В его основе будет системный взгляд на все вокруг, а главной идеей — всеобщее благополучие. Ученый напомнил, что рычаги изменения эгосистемы уже были указаны в труде «Пределы роста» (исследование о границах экономического и демографического роста человеческой цивилизации в условиях истощающихся природных ресурсов и способности планеты к самовосстановлению, выпущено в 1972 году). Его соавтор эксперт по охране окружающей среды Донелла Медоуз среди наиболее эффективных механизмов для системных изменений выделяла способность преодолевать устоявшиеся парадигмы: отпустить старое и открыться тому, что появляется вокруг нас и с нашей помощью. «Почему спустя 50 лет после публикации "Пределов роста" мы испытываем те же затруднения? — спрашивает Отто Шармер.— Из-за отрицания и отсутствия».
Реальных преобразований так и не случилось из-за отсутствия политической воли. В результате, например, в США, отмечает господин Шармер, в бизнес- и экономических структурах пользуются «старыми моделями», не обращая внимания на последствия. С помощью старых механизмов там безуспешно пытаются решать новые проблемы и в управлении.
Потенциал для трансформации
Чтобы преодолеть старые, не работающие на развитие общества парадигмы и действовать в кооперации с окружающими, осознавая последствия совершаемых действий для себя и других, автор доклада рекомендует трансформировать систему мышления — от эгоизма к осознанию экосистемы. И делать это он предлагает по нескольким направлениям (см. таблицу).
Первое — системные преобразования в экономике. Экономические проблемы «начинаются не в корпоративных залах заседаний, не на Уолл-стрит», отмечает Отто Шармер. Их корень в том, как преподается экономика в университетах и бизнес-школах. Экономическая наука все еще трактует такие понятия, как «природа», «труд», «капитал», «технологии/данные», «управление», «потребление» и «собственность», как товар, хотя на самом деле это не так. «Природа не товар, равно как и труд, люди,— пишет он.— Мы замазываем трещины, но не решаем коренные проблемы, такие как устойчивость». Необходимо переосмысление экономических категорий «от эгосистемы на экосистемы» — достижение целей, направленных на социальное благополучие и процветание общества.
Эволюция и регенерация
Системное переосмысление экономических систем, согласно теории Отто Шармера, должно сопровождаться реформой управленческой парадигмы. Он сравнивает ее с операционной системой (ОС) и предлагает «проапгрейдить» ее с ОС 1.0 до 4.0: если у смартфона со сменой ОС меняется качество связи, то у общества — степень осведомленности и осознанности.
Первая ОС социума — авторитарная, со строгой иерархией во всех сферах, где четко распределены полномочия. Ее сменяет ОС, в которой решения принимаются в зависимости от экономической эффективности и производительности. Но ОС 3.0 смещает фокус с объекта на субъект — главным в школе становится не учитель, а ученик, в больнице — не врач, а пациент, а сельское хозяйство развивается с учетом влияния на окружающую среду. ОС же 4.0 полностью ориентирована на регенерацию, благополучие общества и личности, экологичное существование.
Препятствие для такой эволюции — отсутствие объединяющих заинтересованные стороны платформ и инфраструктуры их поддержки, обеспечивающей прозрачность работы и возможность для развития, инструментов, которые помогли бы иметь общий взгляд на систему и вести осведомленный диалог, а не дебаты. Вариант полноценного осведомленного коллективного решения и действия можно увидеть в небольших сообществах: в селах, городах и районах, когда люди объединяются для решения локальной проблемы и способны влиять на более крупные институты.
Переосмысление восьми основных категорий экономической мысли от эго к эко
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Источник: Шармер и Кауфер, 2013.
Вместе с трансформацией практик управления необходима трансформация влияния технологий. Отто Шармер отмечает, что, несмотря на многочисленные исследования, предупреждающие о негативном влиянии соцсетей на общество, поведение лидеров этой отрасли не меняется: пользователи остаются товаром. Компании, пользователи и другие представители общества могут вместе обсуждать создание и введение новых алгоритмов на основе общественного договора о всеобщем благополучии.
К расширению возможностей для диалога призывает Отто Шармер и в трансформации политических систем. Он замечает, что трое из четырех граждан «большой двадцатки» поддерживают общественно-экономические преобразования для решения социальных и экологических проблем, но политическая система этому стремлению мало соответствует. Поэтому автор призывает развивать и самоорганизовывать политическую систему, стимулируя появление новых гражданских институтов, которые будут создавать пространства для диалога и станут полноценными участниками коллективного принятия решений. Он предлагает сделать демократию более открытой для диалога и принимать прозрачные решения, основанные на верифицированных данных.
Чтобы все направления трансформации общественных и политических систем состоялись, нужна трансформация образования, смена ландшафта обучения. В него должна быть заложена способность пересматривать устоявшиеся парадигмы. Традиционная модель обучения сконцентрирована на передаче информации конкретным отдельным лицам, а командных практик — минимум. Если же речь идет о стремлении к экосистеме, то увеличение коллективного потенциала в сфере системного обучения и формирования лидерства, вероятно, является наиболее важным рычагом воздействия, отмечает Отто Шармер: «Необходима инфраструктура обучения, чтобы реализовать преобразования коллективно».