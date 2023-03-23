Ярославский «Шинник» будет играть в форме, стилизованной под тысячерублевую купюру

Футболисты ярославского «Шинника» будут проводить домашние матчи в футбольной форме, стилизованной под купюру в 1 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Шинник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая форма ярославского клуба

Фото: Пресс-служба ФК Шинник Новая форма ярославского клуба

Фото: Пресс-служба ФК Шинник

Как известно, Ярославль изображен на банкноте номиналом в 1 тыс. руб. Там представлен памятник основателю города Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божьей матери. Эти же элементы появятся и на футбольной форме «Шинника», повторены и другие части дизайна купюры.

«Для полноты сходства на рукавах необычных футболок появляется число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвященной Ярославлю, напоминает надпись «Косарь». Ее можно увидеть на внутренней стороне воротника»,— пояснили в пресс-службе «Шинника».

В новой форме «Шинник» проведет пять последних домашних матчей турнира Первой лиги. Ближайшая игра 26 марта с «Нефтехимиком».

Андрей Иванов