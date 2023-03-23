Врач из Новотитаровской рассказала, что ее вынуждают уволиться из-за критических публикаций в соцсетях

Акушер-гинеколог из станицы Новотитаровской Динского района Елена Волик рассказала «Ъ-Кубань», что руководство местной поликлиники хочет ее уволить из-за публикации в соцсетях фотографий медицинского учреждения, которое находится в неприглядном состоянии (доктор поделилась с подписчиками, в каких условиях ей приходится работать). Елена Волик работает в женской консультации при поликлинике Новотитаровской больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Елены Волик, «Ъ-Кубань» Фото: фото Елены Волик, «Ъ-Кубань»

Со слов Елены Волик, руководство учреждения после опубликования ею фотографий потребовало от нее написать заявление об увольнении по собственному желанию, в противном случае ей якобы пригрозили увольнением по статье. Врач поясняет, что формальным поводом для претензий к ней стала видеозапись, которую она разместила в своем профиле ранее: в ролике девушка в новогодней обстановке танцует вместе со своей медсестрой в служебном кабинете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото поликлиники

Фото: Елена Волик фото поликлиники

Фото: Елена Волик

Другой причиной увольнения, считает врач, стала ее позиция по поводу идеи коллег разместить беременных женщин гинекологического отделения в одной палате дневного стационара с больными отделения хирургии, чему она активно противодействовала.

Елена Волик рассказала, что в настоящее время находится в отпуске, по завершении которого руководство обещало провести в отношении нее служебную проверку. По словам гинеколога, она не имеет намерений дальше продолжать работать в консультации, однако самостоятельно писать заявление на увольнение не будет и «повоюет».

В региональном минздраве, отвечая на вопрос «Ъ-Кубань» о ситуации, сообщили, что в станице Новотитаровской уже началось строительство новой поликлиники. Она возводится по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Новое медучреждение будет принимать до 600 человек за смену, 250 из которых — дети. В новой поликлинике будут сделаны отдельные входы для взрослых и детей, также удобные и просторные места ожидания для пациентов, кабинеты оснастят всем необходимым оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строящаяся новая поликлиника в станице Новотитаровской

Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского края Строящаяся новая поликлиника в станице Новотитаровской

Фото: пресс-служба минздрава Краснодарского края

Кроме того, в ведомстве пояснили, что медорганизация является самостоятельным хозяйствующим субъектом и ее руководитель осуществляет руководство, действуя на принципе единоначалия и в соответствии с уставом учреждения, он самостоятельно рассматривает кадровые вопросы, в том числе вопросы приема и увольнения сотрудников.

Михаил Волкодав

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