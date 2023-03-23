Полиция изъяла вейпы после смерти школьника в Ленобласти

Житель Всеволожска 23 марта обнаружил мертвого сына дома. Сотрудники полиции изъяли личные вещи 17-летнего подростка, в том числе два вейпа, два зип-пакета и бутылку с проделанными в ней дырками. Об этом 23 марта пишет «78.ru».

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Отец подростка утверждает, что он был здоров и у него не было хронических заболеваний и эпилепсии. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка неустановленным веществом.

Для выяснения обстоятельств гибели полицейские изъяли два вейпа, которыми пользовался подросток, пластиковую бутылку с дырками, два зип-пакета, компьютер, телефон, школьный дневник и сочинение.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Следственный комитет опечатал порядка 20 баров на улицах Думской и Ломоносова. Их подозревают в негативном влиянии на несовершеннолетних.

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