На Кубани за сутки выявили 300 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Краснодаре выявили 128 случаев, в Тихорецком районе — 22, в Сочи — 14, в Кущевском районе — 12, в Каневском — 11. Еще десять человек заболели в Тимашевском районе, девять — в Ейском, по восемь — в Белоглинском и Новопокровском районах, семь — в Новороссийске, по шесть — в Геленджике, Калининском, Кореновском, Курганинском и Мостовском районах.

По четыре новых случая зарегистрировали в Анапе, Армавире и Красноармейском районах, по три — в Северском и Туапсинском, по два — в Абинском, Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Кавказском, Крымском, Павловском, Славянском, Тбилисском и Темрюкском районах. По одному зараженному выявили в Горячем Ключе, Апшеронском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находится 1790 человек, в стационарах — 328. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 355 447 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 342 163 человека, скончались — 11 166 пациентов.

Татьяна Ручкина

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