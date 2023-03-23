Владельцам домов-памятников в Нижегородской области могут субсидировать ставки по кредитам

Нижегородские власти планируют субсидировать собственникам объектов культурного наследия (ОКН) процентные ставки по кредитам, привлеченным для восстановления этих памятников. Решение принято по итогам встречи заместителя губернатора Егора Полякова с предпринимателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ожидается, что за счет субсидирования ставки по кредитам для собственников ОКН будут снижены до 4% годовых. «В регионе более 3600 объектов культурного наследия, и, к сожалению, далеко не все из них находятся в хорошем состоянии. При этом правовая база для мотивации инвесторов очень серьезная, но мы понимаем, что не все меры реально работают»,– сказал Егор Поляков.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий предложил создать Клуб владельцев исторической недвижимости и проводить регулярные встречи собственников, чтобы обмениваться опытом сохранения и приспособления домов-памятников.

Анастасия Еремина