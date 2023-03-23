Новосибирский медтехнопарк потребовали признать банкротом

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Инновационный медико-технологический центр медицинский технопарк» (медтехнопарк). Сумма требований – около 1,1 млн руб. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

К медтехнопарку и ранее подавались заявления о банкротстве. В 2020 году такое заявление также подавала налоговая из-за задолженности в 2,3 млн руб. – суд прекратил производство, так как медтехнопарк выплатил долг. В ноябре прошлого года индивидуальный предприниматель Екатерина Москалева опубликовала уведомление о намерении подать на банкротство организации, однако производство по делу не было начато.

Первая очередь новосибирского медтехнопарка была запущена в 2016 году. Инвестиции составили 250 млн руб. Проект реализован в рамках первого федерального концессионного соглашения в социальной сфере с Минздравом РФ. Тогда сообщалось, что в медтехнопарке производится вся линейка эндопротезов крупных суставов (плановая мощность — до 20 тыс. ед. в год), экзопротезы и их компоненты (до 22,5 тыс. ед.), конструкции для травматологии и ортопедии на основе металла (50 тыс. ед.) и аппаратно-программные комплексы для реабилитации (1 тыс. ед.). В 2021 году выручка компании составила 3,3 млн руб. (год назад – 5,2 млн руб.), чистая прибыль – 86 тыс. руб. (в 2020 году убыток – 13,4 млн руб.).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова