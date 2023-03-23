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В Воронеже суд отказался менять исправительные работы осужденному, который покинул их из-за обстрелов Шебекино

Советский райсуд Воронежа отказал в удовлетворении представления начальника местного филиала ФКУ УИИ УФСИН России о замене исправительных работ осужденному, который покинул их из-за обстрелов города Шебекино в Белгородской области.

Как рассказали в суде, мужчина был приговорен к исправительным работам Шебекинским райсудом. Он проходил их на местном заводе в должности оператора прецизионной резки 4 разряда. После начала артиллерийских обстрелов города мужчина уехал вместе с семьей в Воронеж, сообщив об этом в инспекцию.

Его дело передали в Воронеж. От осужденного в инспекции стали требовать продолжить отбывать наказание по месту трудоустройства в Шебекино либо явиться туда с заявлением об увольнении. При рассмотрении представления суд пришел к выводу, что осужденный не уклонялся от работ. Сама инспекция сообщила, что тот самостоятельно устроился на работу в Воронеже, где сможет отбывать наказание.

Сергей Толмачев

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