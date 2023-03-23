Замминистра региональной политики Новосибирской области стал мэром Бердска

Новым мэром второго по численности населения города Новосибирской области – Бердска – стал Роман Бурдин. Внеочередная сессия горсовета, в ходе которой депутаты избирали мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, состоялась 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области

За кандидатуру господина Бурдина было подано 23 голоса, против – ни одного. Кроме него на должность мэра претендовали Николай Яковченко и Алексей Колотий.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 50-летний Роман Бурдин работает заместителем министра – начальником управления по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области. Предыдущий мэр Бердска Евгений Шестернин в октябре прошлого года был назначен министром природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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Валерий Лавский