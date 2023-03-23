ЕК обновила список стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег

Еврокомиссия опубликовала на своем сайте пресс-релиз с обновленным списком стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег. Согласно обновленной версии документа, 16 марта в список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ, Танзания.

Еврокомиссия считает, что эти страны недостаточно противодействуют отмыванию денег, а также имеют недостатки в борьбе с финансированием терроризма. В этот список также входят Афганистан, Барбадос, Буркина-Фасо, Ванутату, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, КНДР, Гаити, Иран, Иордания, Мали, Марокко, Мьянма, Панама, Сенегал, Сирия, Тринидад и Тобаго, Уганда, Филиппины, Южгый Судан и Ямайка.

Анастасия Ларина