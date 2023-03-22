Балтийский завод выиграл спор с Федеральным казначейством о тратах на строительство ледоколов

Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) выиграл судебный спор с Федеральным казначейством, выявившим несоответствие длины двух построенных верфью ледоколов с проектной в ходе проверки трат федерального бюджета. Арбитраж Санкт-Петербурга признал расхождения показателям длины на 5 м «технической ошибкой», пишет «Деловой Петербург».

Проверка, материалы которой легли в основу спора, проводилась на Балтийском заводе в январе-апреле 2022 года. Тогда, кроме несоответствия длины ледоколов серии 22220 «Арктика» и «Сибирь», контролеры выявили необоснованные расходы при строительстве свыше 100 млн рублей, непроведенные ледовые испытания и несогласованное изменение места сдачи кораблей с Мурманска на Петербург. В итоге ведомство выдало предписание предприятию на устранение нарушений до апреля 2023 года, указав, что требования направлены на урегулирование деятельности верфи при исполнении госконтрактов в будущем. Балтийский завод с требованиями не согласился и обратился в суд.

Как пояснили ДП в пресс-службе завода, вместо наибольшей длины судна в госконтракте была указана габаритная длина. «Ледоколы построены строго в соответствии с техническим проектом и рабочими чертежами, приняты государственной приемочной комиссией и Российским морским регистром судоходства без замечаний»,— подчеркнули на верфи. Суд, согласившись с доводами, также пришел к выводу, что госконтракт и приложения к нему не устанавливали стоимость ледовых испытаний, а завод не предъявлял к оплате затраты на них. Место же сдачи «Сибири» было изменено соглашением сторон.

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