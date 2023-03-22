Главе администрации Салавата Игорю Миронову предъявлено обвинение

Главе администрации Салавата Игорю Миронову (возглавил мэрию в апреле 2020 года) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Советского райсуда Уфы. Информации, в чем его именно обвиняют, пока нет. Также стало известно, что 21 марта Советский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и избрал господину Миронову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 19 суток, до 9 апреля.
Фото: Сайт Главы РБ
Игорь Миронов пока не прокомментировал эту информацию. В приемной главы администрации Салавата сообщили, что руководителя с сегодняшнего дня не будет на рабочем месте, так как он находится в отпуске. Исполняющим обязанности в его отсутствие является первый замглавы Артур Рундау.