На базе ГЛК «Аджигардак» построят новый горнолыжный курорт

На территории горнолыжного центра «Аджигардак» (Ашинский район) планируют создать горнолыжный курорт «Врата Урала». Новый комплекс будут запускать поэтапно, первый этап завершится в 2025 году. Об этом сообщает госкорпорация «Туризм.РФ».

Комплекс «Врата Урала» включит в себя трех- и четырехзвездочные гостиницы и апарт-отели на 450 номеров, глэмпинг и СПА-центр. Там разместятся горнолыжные трассы с системами искусственного оснежения, канатные дороги и прочая спортивная и развлекательная инфраструктура. Годовая посещаемость «Врат Урала» оценивается в 300 тыс. человек.

Строительство обеспечивающей инфраструктуры комплекса профинансируют из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие туризма».