Вячеслав Девятов уходит с поста руководителя «Молодой Гвардии» в Удмуртии

Вячеслав Девятов покидает должность руководителя отделения «Молодой Гвардии» в Удмуртии. Данное решение связано с намерением сконцентрироваться на деятельности в качестве депутата госсовета республики, сообщил господин Девятов во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Вячеслав Девятов Фото: VK.com, Вячеслав Девятов

«Сейчас я полностью погружаюсь в депутатскую деятельность и другие многочисленные проекты. Эти направления требуют полной самоотдачи. Все они направлены на помощь жителям нашей республики»,— рассказал Вячеслав Девятов.

Нового руководителя регионального отделения общественной организации изберут 7 апреля в рамках конференции «Молодой Гвардии». Как отметил господин Девятов, своим преемником на должность он видит Артема Ивонина. Его кандидатуру согласовали для назначения в Центральном штабе МГЕР.

Напомним, Вячеслав Девятов получил мандат депутата госсовета Удмуртии в сентябре 2022 года. Он вошел в состав постоянной комиссии республиканского парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике.