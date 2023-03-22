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Коммерсантъ FM
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Правительство упростило порядок размещения летних кафе

Правительство расширило список объектов, для размещения которых не надо оформлять права на земельные участки. В обновленный перечень включили веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владельцы ресторанов или кафе теперь смогут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Это можно будет сделать, если земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.

Власти рассчитывают, что новая мера поможет быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, потому что теперь можно размещать технику и стройматериалы ближе в месту проведения работ. Также правительство считает, что это позволит поддержать предпринимателей.

В Москве рестораны уже начали готовиться к сезону летних веранд — с 15 марта власти города разрешили строительство площадок на открытом воздухе. Принимать гостей на улице заведения смогут с 1 апреля. В 2022 году, по данным мэрии, в столице работало 3,5 тыс. веранд.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Москва открывает летние веранды».

Лаура Кеффер

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