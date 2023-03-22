ФСБ подтвердила задержание фальшивомонетчиков, напечатавших в Дагестане более 1 млрд рублей

В Дагестане ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность организованного преступного сообщества, которое занималось производством фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. По данным ФСБ, в год в типографии печатали более 1 млрд руб.

Производство купюр велось на территории Левашинского района Дагестана. В группировку входили подразделения, ответственные за сбыт крупных партий поддельных банкнот в разных регионах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По данным «Ъ», подозреваемых в конце прошлой недели задержали на территории Ингушетии, Дагестана и Ростовской области. При обыске из производственного цеха были изъяты станки, трафареты и другие предметы для производства банкнот. Освоив выпуск рублей, они перешли на доллары.

Подробности — в материале «Ъ» «Фальшивомонетчики освоили рубли и перешли на доллары».