Песков усомнился, что российские бизнесмены заинтересуются схемой снятия санкции Макфола

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение экс-посла США в России Майкла Макфола о порядке снятия санкций с российских бизнесменов. Он предложил попавшим под ограничения осудить российскую военную операцию и лично господина Путина, а также пожертвовать деньги на восстановление Украины. Кремль считает, что крупные предприниматели «ногами стоят на российской земле» и вряд ли воспримут серьезно такую идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Скажем так: крупные предприниматели, они же ногами стоят на российской земле, у них предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России. Их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому теми, кто стоит здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли будут кем-то восприняты серьезно»,— прокомментировал господин Песков «Ъ FM» во время пресс-колла.

Господин Макфол также говорил, что для снятия санкций бизнесмены должны будут отказаться от инвестиций в Россию. Он считает, что все высказанные им предложения «предоставляют им выбор». Кроме того, экс-посол призвал ввести ограничения для российских туристов, к примеру добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в Европу и «другие демократические страны».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер