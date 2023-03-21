Экс-посол США Макфол предложил снимать санкции с миллиардеров за осуждение России и передачу половины состояния Украине

Все российские миллиардеры должны подпасть под санкции, но у них также должен был вариант снятия ограничений, считает бывший посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, чтобы выйти из-под санкций, бизнесмены должны осудить военные действия на Украине и президента Владимира Путина, пожертвовать половину состояния в Фонд восстановления Украины и отказаться от инвестиций в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Макфол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Майкл Макфол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Эта формула также предоставляет им выбор. Это также кажется мне справедливым»,— написал господин Макфол в своем блоге.

Кроме того, он призвал ввести ограничения для российских туристов — к примеру, полный запрет на въезд (по примеру стран Прибалтики). В качестве альтернатива он предложил добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в Европу и «другие демократические страны».

Обсуждать возможную схему снятия санкций с российских бизнесменов стали после того, как 8 марта журналист Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) опубликовал письмо, направленное Еврокомиссии, c просьбой снять ограничения с руководителей «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. Письмо было подписано российскими журналистами и оппозиционерами, среди подписантов был Леонид Волков (признан иностранным агентом). После обнародования письма господин Волков заявил, что это было «политической ошибкой», и объявил о паузе в своей публичной общественно-политической деятельности.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер