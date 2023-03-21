«Молодежь воспринимает государство как машину для комфорта»

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров констатировал, что новое поколение ставит личное благополучие выше интересов общества. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». Исследования ВЦИОМ показывают, что люди от 18 до 24 лет — наиболее проблемная возрастная группа с точки зрения отношения к СВО. Молодежь настроена на «спасение себя», а не Родины, констатируют социологи. О том, что эти выводы абсолютно совпадают с многолетними исследованиями кубанских социологов, «Ъ-Кубань» рассказал зампред Общественной палаты Краснодарского края, доктор социологических наук, первый проректор Кубанского госуниверситета Темыр Хагуров.



Темыр Хагуров

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«Каждый год Кубанский государственный университет проводит большой срез настроений молодежи региона и сопоставляет результаты с результатами, полученными в других субъектах Федерации, с результатами ВЦИОМ и Института социологии РАН. Они, как правило, совпадают.

Исследования КубГУ в 2021 и 2022 годах показали, что молодежь в возрасте от 17 до 25 лет (в первую очередь студенты) — эгоцентристы. Если лет десять назад трендом был "разумный эгоизм", то есть личное благополучие, крепкая семья, карьера и т. д., то сейчас в приоритете — интересная работа, качественный досуг, хорошее здоровье и только потом — доход, семья и воспитание детей. На последнем месте — служение Родине, стремление сделать что-то полезное для Отечества, внести свой вклад в его развитие. Около четверти респондентов говорят, что интересы государства для них вообще неважны, и около 40% считают это важным. Но если сделать поправку на социальную желательность ответов, то результат может оказаться еще более печальным.

Мы год от года задаем вопрос о любимых героях. И с каждым годом растет процент тех, кто отвечает: "А мне герои не нужны, я сам для себя герой". В последних исследованиях так ответили более 30% респондентов. Это все симптомы нарастающего эгоцентризма. Конечно, с такими установками существенная часть молодежи не готова служить государству, эти люди воспринимают государство как машину для комфорта. То есть власть должна предоставить им условия для самореализации, для материального и психологического комфорта.

Такое положение дел — результат влияния потребительской культуры и массовой родительской безответственности. Мы все дружно передоверили воспитание своих детей соцсетям, инфлюенсерам и т. д. Можно ли заставить молодое поколение любить Родину? Заставить любить нельзя никого. Нужно воспитать любовь. Что это значит? Это значит читать правильные книги, смотреть правильные фильмы, слушать правильную музыку. Здесь, конечно, возникает вопрос — может ли искусство быть правильным или неправильным? Конечно, может. Искусство, которое воспитывает ответственную личность, обладающую трудолюбием, ориентированную на служение другим людям, государству, то есть личность, живущую не ради себя. Такое искусство правильное. И наоборот, искусство, взращивающее эгоизм, раскрепощающее низменные инстинкты, безудержное потребление,— это искусство неправильное.

Нам надо в хорошем смысле возвращаться к советским моделям организации системы воспитания молодежи. Это не должно быть буквальное копирование, но очень многие наработки можно использовать».

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