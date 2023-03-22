Фальшивомонетчики освоили рубли и перешли на доллары

Как стало известно «Ъ», сотрудники правоохранительных органов в конце прошлой недели задержали на территории Ингушетии, Дагестана и Ростовской области группу лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте высококачественных поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб. При обыске из производственного цеха были изъяты станки, трафареты, самодельный сушильный шкаф и другие предметы для производства банкнот. Освоив выпуск рублей, они перешли на американские доллары.



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Сотрудники полиции и ФСБ провели задержания в рамках расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ), находящихся в производстве следственной части ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В городе Пятигорске Ставропольского края оперативники задержали 64-летнюю безработную Хадижат Эльмурзаеву, которая, предположительно, пыталась сбыть поддельные пятитысячные купюры.

Общая сумма изъятых фальшивок превысила 6,3 млн руб.

В Дагестане в селе Уллуая из цеха, где изготавливались фальшивые купюры, были изъяты станок, принтер, осветитель, микроскоп, самодельный сушильный шкаф, полимерная пленка, трафареты для изготовления долларовых и рублевых купюр.

В руки правоохранителей попали также восемь поддельных купюр ЦБ РФ достоинством 5 тыс. руб., три листа с заготовками купюр достоинством $100, отрезки бумаги с изображением Бенджамина Франклина, автоматический детектор банкнот, листы бумаги с имитацией элементов защиты для изготовления долларовых купюр, банковские карты. Кроме того, в цехе был обнаружен магазин от автоматического оружия и 285 патронов.

По данным «Ъ», в рамках расследований были также задержаны восемь мужчин в возрасте от 28 до 65 лет, все они официально безработные. В настоящее время семь фигурантов содержатся в ИВС, одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону