В меню обеда Владимира Путина и Си Цзиньпина включили кубанские вина

В меню обеда президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина включили кубанские вина. Фото списка блюд и напитков, которые будут подавать в Кремле, опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

Меню включает семь блюд, в том числе из дальневосточных морепродуктов, перепелок, овощей и оленины. В список включены сухие вина 2020 года производства одной из кубанских виноделен.

«Традиционно, естественно, русская кухня, будет сопровождение этого обеда и с культурной программой. Об этом мы сообщим завтра, не будем забегать вперед»,— цитирует «РИА Новости» заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Обед Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдет 21 марта в Кремле в рамках международной встречи. Официальная часть переговоров глав России и Китая пройдет во вторник.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram