Дом, который не сдается

Кассация направила на новое рассмотрение заявление специализированного застройщика «СТ Девелопмент» о признании незаконными действий администрации Уфы, отозвавшей разрешение на строительство ЖК «Вершинин». На улице Армавирской компания планирует строить 27-этажный дом комфорт-класса на 332 квартиры. Арбитражный суд Уральского округа счел, что доводы мэрии о несоответствии высотности здания градостроительным регламентам безосновательны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас спорный дом находится на стадии котлована

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сейчас спорный дом находится на стадии котлована

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кассационная инстанция направила на повторное рассмотрение в арбитражный суд Башкирии заявление «СТ Девелопмент» (принадлежит Антону Водолееву, входит в ГК «Строительный трест») о признании незаконными действий администрации Уфы по отмене разрешения на строительство 27-этажного дома по улице Армавирской, 15а в микрорайоне «Южный» в Уфе. Компания запланировала на принадлежащем ей участке площадью 2,8 тыс. кв. м жилой комплекс «Вершинин» — дом комфорт-класса на 332 квартиры.

В начале 2021 года отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений мэрии согласовал «СТ Девелопмент» строительство спорного дома, однако спустя месяц замглавы администрации Уфы Радмил Муслимов (занимал должность в 2020-2021 годах) направил уведомление об отмене разрешения. Позиция мэрии изменилась после того, как глава Башкирии Радий Хабиров по жалобам местных жителей поручил остановить стройку. После этого в администрации заявили, что строительство высотки не предусмотрено проектом планировки территории от 2008 года. Также в границах участка не хватит места для размещения парковок, мусорных, физкультурных и детских площадок.

«СТ Девелопмент» намеревался разместить элементы благоустройства на двух прилегающих участках общей площадью 3,4 тыс. кв. м, предоставленных компании в пользование. Однако одновременно с отзывом разрешения на строительство управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) мэрии признало свое решение о предоставлении участков в пользование утратившим силу.

В апреле прошлого года арбитражный суд Башкирии признал действия мэрии по отмене разрешения на строительство и решение УЗИО незаконными из-за их несоответствия требованиям законодательства, нарушения прав и интересов «СТ Девелопмент». Однако в декабре апелляционная инстанция отменила решение и отказала компании в требованиях. Апелляция сослалась на вступившее в законную силу решение Кировского райсуда Уфы, который удовлетворил коллективный иск жителей микрорайона «Южный» о признании незаконным разрешения УЗИО на использование двух участков, где застройщик планировал обустроить парковки, поскольку мэрия не могла распоряжаться землями с неразграниченной госсобственностью.

В кассационной жалобе «СТ Девелопмент» просил оставить в силе решение суда первой инстанции, указав, что проект планировки территории 2008 года не соответствует актуализированным градостроительным регламентам и действующему генплану Уфы. В отношении спорного участка ограничений предельной этажности домов не установлено, указала компания. Администрация Уфы и организация защиты прав жильцов микрорайона «Южный» просили оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Арбитражный суд Уральского округа согласился с доводами заявителя, отметив, что высотность не может регулироваться документацией по планировке территории. Доказательств того, что выданные застройщику разрешения на строительство противоречат действующим на тот период правилам землепользования и застройки и генплану, в материалах дела нет, говорится в постановлении. В 2017 году территориальная зона спорного участка была изменена для многоэтажной застройки домами высотой от девяти этажей, пришла к выводу кассация.

При повторном рассмотрении, говорится в постановлении, суду следует решить вопросы проведения экспертизы, чтобы выяснить, соответствует ли 27-этажный дом проектам планировки и межевания, а также привлечения к участию в деле министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, к которому перешли полномочия по распоряжению участками с неразграниченной госсобственностью.

Старший юрист судебного агентства «Барристер» Евгений Шулындин, который представляет интересы жильцов «Южного», сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подать кассационную жалобу в судебную коллегию Верховного суда РФ. «По нашему мнению, суд кассационной инстанции допустил ряд существенных нарушений норм права. Разрешения на строительство должны быть отменены, поскольку застройщик утратил права на земельные участки, на которых по проекту планировались парковки, детские, физкультурные площадки», — прокомментировал господин Шулындин.

Влада Шипилова