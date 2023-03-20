Казахстан впервые отправил из Актау в Баку нефть с Кашагана через Каспийское море

Нефть с казахстанского месторождения Кашаган впервые транспортирована из портового города Актау на западе Казахстана в столицу Азербайджана Баку через Каспийское море. Об этом сообщило Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ASCO Фото: ASCO

На танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде» было загружено 6,9 тыс. тонн сырой нефти. По новому маршруту он доставит нефть на азербайджанский терминал «Сангачал», сообщает ASCO.

Извлекаемые запасы Кашагана составляют приблизительно 9–13 млрд баррелей (1–2 млрд тонн) нефти, сообщает операционная компания North Caspian Operating Company.

В конце 2022 года года казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» подписала соглашение с Госнефтекомпанией Азербайджана о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год. Речь идет в том числе о транскаспийских перевозках из Актау в Баку нефти с Тенгизского месторождения, сообщает Sputnik Азербайджан.

У Азербайджана есть два нефтепровода: Баку—Тбилиси—Джейхан и Баку—Супса, которые также могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти.

Основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти остается Каспийский трубопроводный консорциум.

Мария Федотова