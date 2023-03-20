МВД: более 800 тыс. жителей присоединенных регионов обратились за паспортом РФ

Более 800 тыс. человек, живущих в присоединенных к России четырех регионах, обратились в миграционные подразделения за получением российских паспортов. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства с участием Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Колокольцев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр утверждает, что каждый месяц отмечается рост поданных заявлений. «Сейчас их поступает порядка 17 тыс. ежедневно, вводим дополнительные резервы, и эту работу будем продолжать, будем делать все возможное, чтобы в сжатые сроки обеспечить паспортизацию жителей новых субъектов РФ»,— сказал господин Колокольцев (цитата по ТАСС).

Владимир Путин потребовал навести порядок с выдачей паспортов в этих регионах. «Люди хотят быть гражданами нашей страны, идут за получением паспортов. Во-первых, все длится очень долго, месяцами, и в очередях надо стоять немерено по времени»,— завил президент.

В сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября. Пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей начали сообщать о выдаче паспортов РФ еще в июле. Евросоюз не будет выдавать визы по документам, полученным в присоединенных Россией регионах, а также отказался признавать полученные там паспорта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».