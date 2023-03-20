Мастер-спальня: просто модное слово или полезное пространство

Секреты современных планировок, которые помогают жить с комфортом

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Страна Девелопмент»

Реклама модных ЖК пестрит новомодным словом «мастер-спальня». Разберемся, что это за спальня и в чем она мастер?

Максимально близкое понятие в русском языке — это «личные покои». Мастер-спальня — целая система помещений: помимо самой комнаты для отдыха в нее входит гардероб или санузел, но чаще и то и другое. В зависимости от архитектурных решений в такой комнате может быть собственный балкон или терраса, а еще пространство под кабинет.

Такое планировочное решение — не роскошь, а комфорт для домочадцев. Без очередей в душ и столпотворений у шкафа и родители и дети смогут собраться на работу и учебу. Вечером мама сможет принять расслабляющую ванну, и никто не будет торопить ее. Наличие мастер-спальни удобно, если в вашей квартире проживают члены семьи разных возрастов — маленькие дети, бабушки и дедушки или молодая пара, которая пока живет с родителями.

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Страна Девелопмент»

Раньше такими покоями могли похвастаться только владельцы частных домов. Сейчас же это не редкость для современных жилых комплексов. В Екатеринбурге, например, можно присмотреться к ЖК «Сибирский сад». Его строит новый для города застройщик «Страна Девелопмент», который зарекомендовал себя в других регионах, в том числе в столицах страны.

Жилой комплекс «Сибирский сад» возводится в восточной части города, на пересечении улицы Сибирский тракт, переулка Базовый и улицы Ткачей. Жилой комплекс окружен лесопарковыми зонами, где можно отдохнуть на свежем воздухе, погулять с семьей, заняться спортом или устроить пикник. Рядом парки им. Лесоводов России и им. Маяковского.

В шаговой доступности от микрорайона все самое необходимое для комфортной жизни. В самом ЖК откроются магазины, кафе, аптеки и пекарни. Также застройщик предусмотрел места для строительства детского сада и школы.

В концепции самого проекта девелопер сделал два акцента: на парки-сады и на удобство жизни в мегаполисе. На территории комплекса будут тайные сады, где можно уединиться за книгой, встретиться с друзьями или просто отдохнуть в окружении зелени.

В квартирах выполнен предчистовой ремонт и установлен базовый комплект “умного дома”. При покупке квартиры будущие новоселы могут оформить опцию “ремонт от застройщика” и забыть о проблемах, связанных с покупкой материалов и контролем рабочей бригады.

Окончание строительства первого дома запланировано уже на конец 2024 года, всего ЖК — на 2026. Узнать подробнее о проекте и ценах, выбрать подходящую планировку и забронировать квартиру можно на сайте застройщика ekb.strana.com.

Застройщик ЖК «Сибирский сад»: ООО СЗ «Городок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО СЗ «Городок»