«Магнит» запустит в промпарке «Краснодар» центр выращивания зелени

Предприятие «Зелень Юга» (принадлежит АО «Тандер») запустит на территории индустриального парка «Краснодар» центр выращивания зеленных культур. Объем производства составит более 2,5 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба «Магнита».

Компания планирует выращивать там 10 видов зелени: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян. Площадь под зеленными культурами составит 12 га — это будет крупнейшее предприятие в своем сегменте на юге страны.

Запустить центр планируется в первом квартале 2024 года, собрать первый урожай — в середине года. Продукцию будут продавать под собственной торговой маркой. В год компания продает около 7,5 тыс. тонн зелени. Новая площадка закроет треть потребности сети в этой продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зелень Юга» (ранее ООО «Морозные припасы») зарегистрировано в Краснодаре в 2017 году. Компания занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. В 2021 году чистый убыток компании составил 241 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram