Не все и не для всех

Лишь немногие крупные управляющие компании предлагают своим клиентам стратегии доверительного управления, ориентированные исключительно на юаневые облигации, причем доступны они только состоятельным инвесторам.

Минимальная сумма инвестиций в стратегии «Облигации в юанях» УК «Первая» составляет 3 млн руб., или 300 тыс. юаней. Стратегия предлагает инвестировать в номинированные в юанях долговые бумаги крупных российских и иностранных компаний («Русал», «Полюс», «Роснефть» и другие). Широкой рознице пока доступен только один фонд, номинированный в юанях, также под управлением УК «Первая»,— это БПИФ «Фонд Сберегательный в юанях». Но и он смешанного типа, так как помимо бондов зарабатывает на сделках обратного репо, расчеты по которым проходят в юанях с центральным контрагентом. В ближайшие недели чистый БПИФ юаневых облигаций планирует запустить УК «Ингосстрах инвестиции» — он будет следовать за биржевым индексом «Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR». Аналогичные фонды планируют по мере увеличения чиста торгуемых бумаг и их ликвидности и другие управляющие компании. «В случае с покупкой ПИФа в первую очередь следует смотреть на совокупные расходы на управление ПИФом, правила доверительного управления и бенчмарк, затем — на ожидания по движению ставок и динамику курса валюты»,— советует руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков.

Рынок юаневых бондов только начал складываться в России и в настоящий момент представляет собой нишевую историю для тех инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои валютные сбережения. «С точки зрения привлекательности у юаневых бондов есть серьезный конкурент в виде замещенных валютных облигаций российских компаний, где доходности в привычных для многих инвесторов валютах (доллары, евро, фунты) намного превышают доходность юаневых бондов, притом что инфраструктурные риски в таких бондах не выше — все выплаты происходят в рублях, и облигации выпущены в России, то есть отсутствует риск заморозки»,— говорит руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Игорь Таран.